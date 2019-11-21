Главные анонсы 21 ноября

Москву с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Ули Маурер. Ожидается, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудит с вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой сотрудничество двух стран в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак встретится в Москве с министром энергетики Ирана Реза Ардаканианом.

Госдума планирует принять законы о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и об изменениях в бюджет 2019 года. О проекте бюджета

В Москве состоится церемония открытия движения по Московским центральным диаметрам. На церемонии будет присутствовать Владимир Путин. О том, сколько будет стоить проезд на МЦД

В Кремле пройдет церемония вручения государственных наград. Президент вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства. Ожидается, что звезды Героев России получат пилоты самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, совершившие 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле. О действиях экипажа

Что известно о командире экипажа самолета Airbus A321 Читать далее

Суд в США вынесет приговор российскому гражданину Станиславу Лисову. Ранее он признал вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки. Станислава Лисова задержали 19 января 2017 года в Испании, куда он прилетел в отпуск. Спустя некоторое время он был депортирован в США. Подробнее