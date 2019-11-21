Зеленский пообещал вернуть недостающее оборудование на прибывшие из России корабли

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состояние трех возвращенных Россией кораблей будет проанализировано, украинская сторона обязательно обратится к РФ, чтобы вернуть то, чего на них не хватает. Ранее господин Зеленский прибыл в Очаков, чтобы осмотреть три корабля ВМС.

«То, что мы увидели, действительно не хватает и оборудования частично, и не хватает, мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали»,— сказал господин Зеленский на брифинге после осмотра (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть»,— сообщил он. Президент Украины отметил, что параллельно пройдет ремонт кораблей. «Где-то три месяца и все будет на ходу»,— заявил он.

Как были задержаны украинские корабли Читать далее

Вчера все задержанные в 2018 году Россией украинские корабли вернулись домой. Их встречали как военные, так и гражданские лица.

“Ъ” писал, что российские власти приняли решение вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. При этом официально МИД России не связывал передачу кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате».

О решении вернуть корабли — в публикации “Ъ” «Все вернем, а флот не опозорим».