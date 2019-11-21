Мишустин Михаил Владимирович

Родился 3 марта 1966 года в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне — Московский государственный технологический университет «СТАНКИН») по специальности «системы автоматизированного проектирования» (1989), аспирантуру.

После учебы работал в некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб» (МКК), с 1995 года — председатель правления МКК. В августе 1998 года назначен заместителем главы Государственной налоговой службы РФ, курировал компьютеризацию ведомства. С марта 1999 года — заместитель министра РФ по налогам и сборам. В марте 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 18 декабря 2006 года назначен руководителем Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. В марте 2008 года возглавил инвестиционную группу UFG («ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года — руководитель Федеральной налоговой службы.

Доктор экономических наук, тема диссертации — «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». Автор монографий о налоговом администрировании. Награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.