В школах советской постройки на Ямале появятся коворкинги и зоны отдыха

Власти Ямала в 2020 году начнут программу по реновации школ. В качестве пилота выбраны 15 учебных заведений, всего реновация ждет 58 школ в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Шурышкарском районах.

Программа затронет школы в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах, сообщает пресс-служба губернатора. «Главная задача — не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха», — говорится в сообщении.

«Поддержка образования — одна из ключевых задач правительства. Это фундамент нашего будущего. То, что мы сегодня вкладываем в детские сады, школы, формирует будущее поколение, их знания и жизненный успех. Есть несколько новых направлений, которые запускаются со следующего года. Базовое, конечно, это стройка. Мы должны создавать новые школы. У нас хорошая демография, много детей поступают в первые классы. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие капитальные образовательные учреждения ждёт реновация», — сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.