Воронежский ДСК наращивает мясо

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, АО «Домостроительный комбинат» (ДСК), принадлежащее семье сенатора от Воронежской области Сергея Лукина, увеличило площадь земельного участка у бывшей промплощадки мясокомбината «Воронежский» в центральной части Воронежа с 5,4 до 8 га, выкупив смежный участок. Это один из последних освобожденных после выноса промпредприятий участков в центре города, на которых можно построить жилье. Участники рынка оценивают сделку примерно в 150 млн руб. Таким образом, инвестиции в территорию бывшего мясокомбината, выкупленную ранее за 600 млн руб., и смежную с ним землю составили уже 750 млн руб. Эксперты напоминают, что участок в самом центре Воронежа давно предлагали застройщикам, однако из-за «внутреннего» расположения он был сложным для освоения.

Мэрия Воронежа начала работу по переводу функциональной производственной и коммунально-складской зоны участка в Ленинском районе Воронежа на улицах Девицкий Выезд, 32з, и Пешестрелецкой на функциональную зону трансформации. Это следует из опубликованного горадминистрацией постановления. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка площадью 2,6 га составляет 54,8 млн руб. На данный момент имеет разрешенное использование «для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов». Это производственная база, фактически занимаемая частью сооружения — железнодорожным путем. По данным ЕГРН, участок принадлежит структуре ДСК ООО «ДСК-2», выкупившей также и соседствующий с участком мясокомбинат и землю под ним в конце 2018 года.

Напомним, участок, ограниченный улицами Девицкий Выезд, Бахметьева и Ворошилова, в конце 2018 года ДСК-2 выкупил за 600,8 млн руб. В эту сумму вошли инженерные сети и мощности электроэнергии (не менее 711 кВт) и газа (не менее 1,3 млн куб. м в год). В состав комбината входят несколько производственных зданий в один-два этажа общей площадью 27,7 тыс. кв. м, мазутохранилище, отстойник, аммиакохранилище и гараж. Все объекты находятся в собственности комбината после приватизации в 1992 году. Производство действовало до конца 2015 года, сегодня вся деятельность прекращена. Компания уже перевела функциональное использование производственной площадки мясокомбината площадью 5,4 га в зону трансформации, позволяющей строить на ней многоэтажные дома. Однако публично в ДСК планы на застройку участка не раскрывали.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДСК-2» зарегистрировано в 2007 году в Воронеже. 66% принадлежит ООО «Фининвест», 34% у ООО «Стройинвест», бенефициаром которых является топ-менеджер ДСК Александр Бобровников. Выручка общества по итогам 2018 года составила 65,9 млн руб., чистая прибыль — 71 млн руб.

Глава воронежской ГК «Развитие» Сергей Гончаров пояснил, что соседний с мясокомбинатом участок давно предлагали застройщикам, однако из-за «внутреннего» расположения он был сложным для освоения. «После приобретения ДСК мясокомбината стало очевидно, что сети и инфраструктура, в том числе и подъездные пути, зависят от разрешения ДСК, делиться они не были заинтересованы», — считает девелопер. Стоимость участка господин Гончаров оценил как «невысокую» — в районе 150 млн руб.

Коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова считает такую цену приемлемой для данного участка, отмечая, что договоренности между сторонами сделки, как правило, достигаются при снижении ценника на 10%: «Девелопер при покупке участка просчитывает стоимость возможных продаж и доходность с проекта. В центральной части города ценник на жилье выше окраин, что позволяет застройщикам вкладываться в площадки». «Это один из последних освобожденных после выноса промпредприятий участков в центре Воронежа, на которых можно построить жилье. Навскидку теперь их осталось только два — на улице Бахметьева и на проспекте Труда», — добавила госпожа Колокольникова.

Ирина Лобанова