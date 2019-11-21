«Белая дача» идет к «Триумфу»

Запущенный в 2018 году в особой экономзоне (ОЭЗ) «Липецк» завод «Белой дачи» и голландской Lamb Weston/Meijer столкнулся со сложностью при выпуске картофеля фри. Предприятие не смогло зарегистрировать товарный знак «Триумф», под которым выпускает продукцию, фасованную по 2,5 кг: ранее права на него получило малоизвестное омское ООО «Триумф-Компани». В деятельности омской компании производство продуктов питания не задекларировано вовсе, и юристы полагают, что у липецкого завода велики шансы на успех в разбирательстве.

Суд по интеллектуальным правам начал рассмотрение заявления российско-голландского ООО «Лэм Уэстон Белая дача» (управляет заводом под Липецком) к омскому ООО «Триумф-Компани» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Из данных Роспатента следует, что речь идет о текстовом товарном знаке «Триумф», принадлежащем омской компании до 2022 года. Он зарегистрирован для нескольких десятков товаров (от вешалок до лангустов) по четырем классам товаров — мебель; мясо, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты; необработанные сельхозпродукты; безалкогольные напитки и пиво. Завод добивается прекращения охраны товарного знака в отношении всех товаров класса «мясо, овощи, фрукты, молочные продукты...», а также класса «кофе, молоко, мука, хлеб, приправы...». Второй из этих классов, впрочем, не фигурирует в регистрационных данных товарного знака «Триумф-Компани».

По открытым данным, «Лэм Уэстон Белая Дача» производит под брендом «Триумф» часть своей основной продукции — картофель фри. Речь идет о прозрачных упаковках, продукция в которых расфасована по 2,5 кг. Этот бренд для компании не единственный: она также пытается зарегистрировать товарные знаки Fryme и «Фрайми». Заявку на товарный знак «Триумф» завод подал в июле 2019-го, однако Роспатент констатировал наличие аналогичного знака.

Стороны вчера предпочли не комментировать разбирательство. Гендиректор завода Ирина Шацкая отказ от комментариев объяснила тем, что они «могут повлиять на стоимость акций» являющегося публичным иностранного участника предприятия. В «Триумф-Компани» отказались общаться с “Ъ-Черноземье”. Примечательно, что в перечне видов экономической деятельности этого юрлица ни производства, ни торговли пищевыми продуктами не указано. «Триумф» — единственный зарегистрированный товарный знак этой компании.

По данным Kartoteka.ru, «Триумф-Компани» занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом. Компания принадлежит Наталье Агафоновой, директор — Юрий Турченюк. Выручка юрлица в 2017 году составила 88 млн руб., чистая прибыль — 45,3 млн руб.

Совместное предприятие группы «Белая дача» и голландской Lamb Weston/Meijer по производству замороженного картофеля в ОЭЗ «Липецк» было официально запущено в конце апреля 2018 года, хотя первые линии завода работают еще с декабря 2017 года. В проект мощностью 200 тыс. т в год было вложено 8,7 млрд руб. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 5,49 млрд руб., выручка в 2017 году — 1,28 млрд руб., убыток — 993 млн руб.

Досрочное прекращение охраны товарного знака по отдельным классам возможно при ряде условий, напоминает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт: «Главное — неиспользование зарегистрированного обозначения правообладателем непрерывно в течение трех лет. После этого “Лэм Уэстон Белая Дача” получила возможность обратиться к правообладателю с предложением самостоятельно прекратить правовую охрану обозначения по данному классу. Правообладатель мог выдвинуть встречное предложение и договориться. Но если подан иск, стороны либо не смогли договориться, либо истец не обращался с внесудебными предложениями к ответчику». «"Триумф-Компани" нужно будет представить суду доказательства, что в течение трех лет спорное обозначение использовалось хотя бы для одного вида продукции класса "мясо, овощи, фрукты, молочные продукты...". В противном случае суд может стать на сторону истца», — согласен партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Олег Мухин