Меган Маркл вывели в инфлюенсеры

Герцогиня Суссекская Меган Маркл стала самым влиятельным человеком в мире моды в этом году. Рейтинг составила платформу Lyst, которая специализируется на поиске и продаже модных товаров. Образы герцогини Суссекскской почти всегда порождали небывалый спрос на одежду, которую она носила. Кто еще стал законодателем моды? Какие тренды были главными? И что из них уйдет в прошлое? Об этом — Иван Якунин и Яна Пашаева.

Любое появление Меган Маркл на публике не обходится без того, чтобы в сети не обсудили, какие бренды на ней надеты. Число запросов на вещи, похожие на ее наряд, на платформе Lyst в среднем выросло в три раза. Например, во время тура с принцем Гарри по Южной Африке в сентябре она сменила пять платьев-рубашек. После этого данный предмет гардероба стали искать на онлайн-площадке в полтора раза чаще. А черное платье с плиссированной юбкой от бренда Club Monaco, которое герцогиня надела в свой день рождения, в тот же вечер раскупили во всех магазинах сети. Компания не растерялась и объявила о перевыпуске наряда. Такой интерес к Меган Маркл вызван не только ее стилем, считает шеф-редактор Instyle.ru Анна Батурина: «Меган Маркл — самая скандальная, популярная, любимая и даже в какой-то степени ненавидимая личность этого года. Она вызывает гораздо больше обсуждений, чем жена второго принца — Кейт Миддлтон. Думаю, что это связано с тем, что она ближе к народу, старше мужа, уже в разводе, а еще она постоянно нарушает королевские традиции.

Люди ее любят, и поэтому готовы следовать за ней везде.

Все платья, которые она носит, тут же раскупаются в магазинах. Обратите внимание на инфлюенсеров, они все разношерстные. Можно сказать, diversity — один из главных трендов этого года — как раз отразился на этом списке».

Вторую строчку в рейтинге законодателей моды занял актер Тимоти Шаламе. После того, как звезда фильма «Зови меня своим именем» пришел на Венецианский кинофестиваль в серебряном костюме от бренда Haider Ackermann, имя дизайнера стали искать в девять раз чаще. На третьем месте — актриса Зендая, а на четвертом — 17-летняя певица Билли Айлиш. В десятку также попали Кайли Дженнер, певец Гарри Стайлз и актер Билли Портер, который запомнился тем, что пришел на «Оскар» в пышном вечернем платье. Главными модными трендами 2019-го эксперты назвали чрезмерную романтику с юбками из тюля и мини-сумками, возрождение 90-х с платьями-комбинациями и туфлями с тупыми носами, уличную моду, а также психоделику. Например, одежду неоново-зеленого цвета, который активно использует в своих образах Билли Айлиш, стали искать летом чаще почти в два раза. Это единственный тренд, который скоро может выйти из моды, в отличие от всех других, считает стилист Влад Лисовец: «В России, где чаще всего плохая погода и серое небо, такие цвета очень спасают. Поэтому да, это стало очень коммерческим трендом. Но покупать себе одежду или аксессуары таких оттенков уже поздновато».

В следующем году платформа Lyst прогнозирует моду на япономанию и космос. С этим согласна коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян: «Предвосхищение так называемого космического стиля, скорее всего, связано с новой волной разговоров о колонизации Марса. Соответственно, растет мода на межгалактический стиль. Это не означает, что мы все облачимся в скафандры, но какие-то элементы, вполне возможно, будут вкручены в повседневную стилистику».

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Еще одной модной тенденцией в следующем году будет политизированность. В преддверии выборов в США аналитики ждут политических высказываний от брендов и магазинов.

Самым желанным товаром года назвали сумку The Pouch от бренда Bottega Veneta. Она выглядит как клатч-мешок, отчего ее называют «пельменем». Аксессуар стоит почти $3 тыс.