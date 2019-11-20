Компания «СКА-Арена» стала единственным участником торгов на реконструкцию СКК

Конкурс, объявленный в начале октября комитетом по инвестициям на поиск инвестора, который займется реконструкцией СКК «Петербургский» заинтересовал лишь одного участника — ООО «СКА-Арена», следует из сообщения администрации Петербурга. При этом к моменту окончания приема заявок, а именно к 14:00 20 ноября, на торговой площадке отсутствовала информация о заявителях.

Теперь комитету по инвестициям, согласно порядку, установленному законодательством, предстоит оценить предложение потенциального инвестора. В случае его соответствия требованиям конкурсной документации, комитет запросит предложение ООО «СКА-Арена» о заключении концессионного соглашения и подготовит соответствующее постановление.

Согласно конкурсной документации, реконструкция существующего СКК «Петербургский» подразумевает создание арены с возможностью изменения параметров исходного объекта, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе, надстройку, перестройку, расширение здания, а также демонтаж, замену и (или) восстановление несущих строительных конструкций.

Объем демонтажных работ на объекте должен быть определен по результатам проектирования. Это вызвало опасение градозащитников, предположивших, что здание СКК «Петербургский» может быть полностью снесено.

Мария Кузнецова