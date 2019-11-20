В Воронеже обанкротился экс-владелец автосалонов «Км/ч» Тохиржон Жалилов

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом известного узбекского бизнесмена Тохиржона Жалилова, экс-гендиректора узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan, бывшего владельца воронежского дилера автомобилей Uz-Daewoo и сети автосалонов «Км/ч». Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Суд ввел в отношении господина Жалилова процедуру реструктуризации долгов. Его финансовым управляющим утверждена Кристина Тутова из СРО «Развитие». Итоги банкротства бизнесмена суд рассмотрит на заседании 18 мая 2020 года.

Банкротства господина Жалилова, напомним, потребовал банк «Возрождение» из-за долга в 502,99 млн руб. Банкротный иск был подан в марте 2019 года.

О финансовых проблемах автосалонов «Км/ч» стало известно в 2016 году, когда их юрлица начали получать иски о банкротстве от Инвестторгбанка и банка «Возрождение». Салоны продавали Uz-Daewoo, Ravon, Iveco, ZAZ, Skoda и Volkswagen. Все салоны выступали взаимными поручителями по кредитам, полученным в 2014 году, долг основных юрлиц сети в России может превышать 20 млрд руб.

Сам господин Жалилов ранее находился в Узбекистане под арестом по подозрению в коррупции. Впрочем, в 2017 году он был отпущен на свободу со снятием всех обвинений. После этого он вернулся на должность зампреда правления узбекского госхолдинга «Узавтосаноат» (компания управляет долями Узбекистана в совместном предприятии с General Motors по производству легковых автомобилей, а также производством и дистрибуцией коммерческой автотехники), а затем стал председателем правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг». В определении воронежского арбитража отмечается, что «последнее известное место жительства бизнесмена» — частный дом в микрорайоне Первое мая в пригороде Воронежа.

Сергей Калашников