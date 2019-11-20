MINI рассекретила John Cooper Works GP

MINI John Cooper Works GP. Фото: MINI

MINI John Cooper Works GP. Фото: MINI

MINI John Cooper Works GP. Фото: MINI

MINI John Cooper Works GP. Фото: MINI

Автомобиль оснащен 306-сильным бензиновым 2-литровым турбомотором, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Версия JCW GP получила доработанную перенастроенную подвеску, усиленные тормоза, блокировку дифференциала.

Визуально John Cooper Works GP отличается от базового 3-дверного MINI развитым аэродинамическим обвесом с двухярусным антикрылом, новыми бамперами, накладками на колесные арки и капотом с воздухозаборниками. Машина комплектуется 18-дюймовыми колесными дисками особого дизайна.

Салон лишен заднего дивана — вместо него установлена распорка, усиливающая кузов, а остальные отличия свелись к декоративным элементам с эмблемами GP. Комплектация MINI John Cooper Works GP отличается богатым базовым оснащением.

Тираж новой модели составит 3 тыс. экземпляров. Напомним, в 2017 году на автосалоне во Франкфурте был представлен концепт-кар MINI John Cooper Works GP Concept, созданный в честь 50-летия победы в ралли Монте-Карло оригинального хэтчбека Mini. Серийный MINI John Cooper Works GP построен по мотивам прототипа.