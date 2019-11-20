Охранный статус в Уфе получили еще четыре старинных особняка в историческом центре

Башкультнаследие закрепило статус охраняемых объектов еще за четырьмя старинными особняками в исторической части Уфы. Статус выявленного объекта культурного наследия получил Дом Михайлова-Васильева на улице Пушкина, 133, построенный в середине XIX века. Еще три дома включены в реестр памятников истории и культуры. Это — Особняк Хасабова на улице Октябрьской революции, 45, построенный в конце XIX — начале XX веков: одноэтажный жилой дом с мезонинами; Доходный дом Капкаева на углу улиц Валиди и Новомостовой (1910-1911 годов постройки) — двухэтажное каменное здание и Особняк Никитиных (Дом Комаровых) на улице Октябрьской революции, 42 — деревянный дом с мезонином.

Предметом охраны памятников признано как их расположение на «красной линии», так и конструктивные элементы зданий, их фасадов и крыш.

Майя Иванова