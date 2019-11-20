В Зеленодольске задержали подозреваемую в поджоге храма Казанской иконы Божьей матери

Полицейские в Зеленодольске задержали 33-летнюю местную жительницу, которая подозревается в поджоге храма Казанской иконы Божьей матери, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану. Женщина признала свою вину.

Напомним, что инцидент произошел 13 ноября поздно вечером на улице Юности, 2, где загорелся чердак отдельно стоящей недействующей часовни. Прибывшие на место спасатели в кратчайшие сроки справились с огнем. В результате пожара никто не пострадал.

Позже МВД возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Полицейские осмотрели место ЧП и изучили видео с камер наружного наблюдения. На кадрах была видна женщина, которая двигалась в сторону храма и через полчаса быстро ушла в обратном направлении. После этого храм задымился. Вскоре полицейским удалось установить личность подозреваемой.

"Ъ-Казань"