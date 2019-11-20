Из того, что было В Казани резко вырос интерес к битым автомобилям

В Казани в текущем году более чем в 3,5 раза вырос спрос на автомобили, предназначенные для разбора на запчасти, подсчитали в Avito. Это больше, чем в целом по России, где интерес к таким предложениям увеличился втрое. Автомобили под разбор в Казани продаются в среднем менее чем за 4 тыс. руб., тогда как в России в целом – втрое дороже. Аналитики связывают рост спроса с эффектом низкой базы из-за неразвитости данного рынка.



В Казани с начала текущего года к 14 ноября более чем в 3,5 раза (на 263%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес покупателей к старым и бытым машинам, предлагающимся под разбор. Такую динамику заметил Avito, подсчитав число запросов контактов в объявлениях, то есть переходов по ссылке «показать номер» или «написать сообщение».

При этом средняя цена автомобиля под разбор в Казани за год не изменилась и составила 3,77 тыс. руб., тогда как в России в целом она увеличилась на 22% – до 11,4 тыс. руб., утверждает сервис. По его данным, на машины под разбор целиком в 2019 году приходится более четверти (28%) всего спроса казанцев на автозапчасти.

На втором месте по числу запросов оказался кузов (23% от всего спроса), на третьем – автосвет (7%). Наименьшим спросом пользовались аккумуляторы – 1% от всех запчастей. За год в Казани спрос на автозапчасти вырос на 44%, а предложение – лишь на 9%. Тогда как в целом по России спрос на автозапчасти за год увеличился на 20%, а предложение – на 18%.

Дороже всего автовладельцам в Казани обходятся двигатели – за 20,3 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом они поднялись в цене на 4%. На втором месте рейтинга самых дорогих автозапчастей – трансмиссия и привод, в среднем 13,6 тыс. руб. (снижение цены на 9%). На третьем – кузов, почти 5 тыс. руб. (рост на 5%).

Дешевле всего в Казани стоят запчасти для ТО – в среднем 2 тыс. руб., потерявшие в цене за год 12%. Также наиболее доступными являются тормозные системы (около 2 тыс. руб., как и годом ранее). Средняя стоимость автозапчастей в Казани за год снизилась на 5% и составила 5,9 тыс. руб. против 6,6 тыс. руб. в среднем по России, где их цена увеличилась на 1%.

Активный рост спроса на автомобили для разбора в России может быть связан с тем, что этот рынок у нас пока не развит и играет роль эффект низкой базы, сказал “Ъ” Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». Он отметил, что в других странах такая практика распространена.

В 2018 году вторичный рынок автокомпонентов и запчастей в России превысил 1 млн деталей, в деньгах его емкость снизилась на почти 8,6%, до 1,4 трлн руб., следует из данных «Автостата». Наиболее популярными сегментами стали шины, на которые потратили 172,8 млрд руб. (доля 12,3%), детали подвески (148,8 млрд руб., 10,6%) и масла (108,2 млрд руб., 7,7%).

В целом продажа автомобиля под разбор в любом случае выгоднее утилизации, заключил господин Беспалов.

Полина Петрова