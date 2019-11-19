Никол Пашинян сравнил общавшегося с нацистами Гарегина Нжде с Вячеславом Молотовым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не обсуждал с российскими властями статус армянского политика, героя национально-освободительного движения начала XX века Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде).

«Никто и никогда в нашем общении с российскими коллегами имя Гарегина Нжде не называл. Я думаю, этот вопрос присутствует в повестке наших отношений с Азербайджаном»,— заявил господин Пашинян во вторник на встрече с российскими журналистами в Ереване.

Гарегин Нжде — политический деятель и герой Армении, один из создателей концепции национального армянского государства. В начале ХХ века он боролся против турецкой оккупации в составе русской армии в ходе Балканской войны, за что был награжден многочисленными орденами. Во время Второй мировой, когда появилась угроза вторжения Турции в Советскую Армению, Гарегин Нжде установил связи с нацистской Германией. За это он был осужден в СССР и умер в тюрьме в 1955 году.

Имя Гарегина Нжде прозвучало в российских СМИ на прошлой неделе, после того как депутат городской думы Армавира (Краснодарский край) Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную доску в честь политика. «Установка памятников тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Гарегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — заявил он. В посольстве Армении в РФ поступок депутата осудили и расценили как «акт вандализма».

Отвечая на предложение одного из российских журналистов о создании комиссии между РФ и Арменией по изучению фигуры Гарегина Нжде, Никол Пашинян сказал, что это не имеет смысла. «Для нас Гарегин Нжде и (маршал Советского Союза.— “Ъ”) Иван Баграмян имеют одинаковые истоки как исторические фигуры. Они сражались за Армению, за армян».

При этом премьер Пашинян сравнил Гарегина Нжде с советским политическим деятелем, министром иностранных дел Вячеславом Молотовым, в 1939 году подписавшим германо-советский договор «О дружбе и границе». «Сейчас очень много говорят, что Гарегин Нжде имел какое-то общение с Третьим рейхом. А что, Вячеслав Молотов тоже имел общение с представителями Третьего рейха,— напомнил Никол Пашинян.— Давайте создадим совместную комиссию и изучим, что там произошло. Кто-то в России обсуждал этих деятелей, что ли? Если начинать, так давайте с Молотова начинать. Что он творил? Зачем? О чем договорился? Если хотите поставить знак равенства между теми, кто общался с нацистами, давайте. Давайте начнем с Молотова».

Вопрос об отношении Еревана к Гарегину Нжде периодически поднимают власти Азербайджана. Так, в октябре 2019 года об этом на саммите СНГ говорил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он обвинил Армению в героизации Гарегина Нжде и призвал снести установленный ему памятник в Ереване. Никол Пашинян тогда ответил: «Правда в том, что Гарегин Нжде боролся против турецкой оккупации! А в 1918 году вместе с советскими (на самом деле советская власть была установлена в Армении в 1920 году.— “Ъ”) офицерами руководил очень важным участком фронта в армяно-турецкой войне!»

Марина Коваленко, Ереван