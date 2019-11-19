Борцу с коррупцией прописали строгий режим

Уфимский районный суд Башкирии приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД республики, а ныне адвоката Ильнура Юсупова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий, мошенничестве и соучастии в растрате с целью отчуждения из муниципальной собственности 143 га земель сельхозназначения под Уфой. Соучастником в деле проходил тесть экс-полицейского — бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаил Андреев. Он приговорен к условному сроку. Подсудимые вину не признали. Ильнур Юсупов заявил, что считает уголовное дело заказным и инспирированным влиятельными башкирскими бизнесменами.

В Уфимском районном суде Уфы завершился резонансный процесс по делу адвоката Ильнура Юсупова, занимавшего до июля 2017 года должность заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии. Он признан виновным в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286), мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и соучастии в растрате (ст. 33 и ст. 160 УК РФ). Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, а также назначил 50 тыс. руб. штрафа и запретил пять лет занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Как установил суд, в 2011–2016 годах высокопоставленный сотрудник антикоррупционного управления полиции с помощью своего тестя Михаила Андреева, возглавлявшего Дмитриевский сельсовет Уфимского района, разработал и реализовал схему отчуждения земельных участков под Уфой. Это позволило семье и ее знакомым завладеть 143 га земель сельхозназначения. Сначала в 2011 году в похозяйственные книги Николаевского сельсовета были внесены поддельные данные о том, что у жены и тещи полицейского было 30 соток земли в деревне Ушаково. В 2015–2016 годах, признал суд, 23 га земель в деревне Андреевка и 119 га земель в деревне Нурлино было отчуждено по другому сценарию. Михаил Андреев выделял землю пайщикам, которые по символической цене продавали участки юристу Халиде Шарафутдиновой и знакомой пенсионерке Римме Насретдиновой, а те, в свою очередь, переоформляли землю на мать Ильнура Юсупова, его самого или его коллег из МВД.

Ущерб, нанесенный действиями подсудимых муниципалитету, обвинение оценило в 7 млн руб. В настоящее время участки возвращены в муниципальную собственность.

В деле Ильнура Юсупова фигурирует также эпизод получения в 2011 году 600 тыс. руб. и снегохода «Тайга» от некоего сотрудника БТИ Ильдара Фатхутдинова. За вознаграждение полицейский вынес отказное решение по уголовному делу в отношении сотрудника БТИ.

В ходе следствия Ильнур Юсупов был уволен из полиции за утрату доверия. Его тесть подал в отставку. Суд приговорил Михаила Андреева к четырем годам лишения свободы условно, признав виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Гособвинитель просил назначить экс-полицейскому 15 лет колонии строгого режима и штраф в сумме 8,3 млн руб., а Михаилу Андрееву — четыре с половиной года колонии общего режима. Зачитывая обвинение, представитель прокуратуры заявил, что в ведомстве расценивают этот антикоррупционный процесс как показательный.

Приговор Ильнуру Юсупову был смягчен из-за наличия у него трех несовершеннолетних детей, положительных характеристик и отсутствия судимости.

Подсудимые вину в суде не признали. Ильнур Юсупов в прениях заявил, что считает свое дело заказным. В числе лиц, которые могли бы быть заинтересованы в его уголовном преследовании, в суде он назвал влиятельного башкирского предпринимателя Дамира Мугинова: часть участков, которые были отчуждены у муниципалитета, находились в аренде у агрофирмы, с которой связывают имя этого бизнесмена. Он также заявил, что его уголовное дело возбуждалось в 2017 году за 35 млн руб., якобы переданных тогдашнему первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову (в настоящее время обвиняется в получении 10 млн руб. взятки от бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова).

Защита Ильнура Юсупова намерена обжаловать приговор. Адвокат экс-полицейского Тимур Кульшарипов заявил, что в деле есть доказательства того, что его клиент не был разработчиком схемы отчуждения земель, «а был лишь покупателем участков». Второй адвокат, Андрей Березун, полагает, что суд побоялся взять ответственность за оправдательный приговор, «хотя доказательств вины в деле нет».

В прокуратуре пока не определились, будут ли обжаловать приговор.

В ходе следствия суды конфисковали имущество Ильнура Юсупова и членов его семьи на 18 млн руб. В частности, под арест попали Toyota Highlander, квартира площадью 163 кв. м, дом и участок под Уфой, половина доли в праве на земельный участок и жилой дом в селе Дмитриевка. Официальный годовой доход семьи полицейского составлял около 1,5 млн руб. в год, а рыночную стоимость имущества семьи прокуратура ориентировочно оценивала в 200 млн руб.

Влада Шипилова, Уфа