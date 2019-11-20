Иск стоит массы

Как стало известно “Ъ-Юг”, ростовский арбитражный суд взыскал 27 млн руб. с известного предпринимателя Константина Аверина в пользу обанкротившегося Стелла-банка. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые господин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства. Судебный спор по этому поводу начался еще в 2017 году. С тех пор дело прошло через все судебные инстанции, включая Верховный суд РФ. Юристы считают, что спор может еще неоднократно пройти «по кругу».



Арбитражный суд Ростовской области признал недействительными две банковские операции по выдаче Стелла-банком Константину Аверину суммарно 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое сейчас реализует в банке процедуру конкурсного производства (информация об этом есть в картотеке суда).

Финансовые претензии к господину Аверину были заявлены в рамках арбитражного дела о банкротстве Стелла-банка. АСВ требовало признать недействительными несколько сделок по выдаче предпринимателю суммарно 91,9 млн руб. с его счетов в банке и возвратить деньги в конкурсную массу. Сомнения АСВ в законности оспариваемых операций, в частности, были связаны с тем, что они были проведены в преддверии банкротства кредитной организации. Требование к господину Аверину было заявлено еще в 2017 году. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали в его удовлетворении, однако Верховный суд РФ отправил его на новое рассмотрение в ростовский арбитражный суд, который в минувшую пятницу вынес определение о взыскании с предпринимателя 27 млн руб. в пользу Стелла-банка. Мотивировочная часть определения в судебной картотеке пока не опубликована.

Руководитель направления «банкротство» фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает, что продолжение спора может еще раз перейти в апелляционную инстанцию.

«Константин Аверин не лишен права обжаловать судебный акт в суде апелляционной инстанции даже на втором круге рассмотрения дела. Отмечу, что практике известны случаи, когда суды не могли вынести окончательного решения и по третьему, и по четвертому кругу, но это редкость»,— пояснил юрист.

Константин Аверин — основатель Стелла-банка — до апреля 2016 года был его единственным владельцем. Затем акционерами кредитной организации стали 11 малоизвестных физических лиц, а спустя несколько дней ЦБ РФ отозвал у нее лицензию.

В 2015–2017 годах господин Аверин был генеральным директором АО «Агрохолдинг “Степь”» (входит в АФК «Система»), потом стал членом правления компании. Представитель «Степи» сказал “Ъ-Юг”, что в июне предприниматель покинул правление АО.

Связаться с Константином Авериным не удалось.

Стелла-банк был создан в 1994 году. Его центральный офис и большинство отделений находились в Ростове-на-Дону. По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк РФ отозвал лицензию у Стелла-банка 14 апреля 2016 года. Регулятор счел, что банк проводил рискованную кредитную политику, не создавал адекватных резервов и привлекал вклады населения по ставкам выше рыночных. После этого банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. В июле того же года директор Стелла-банка Олег Петров был признан виновным в мошенничестве и приговорен к двум с половиной годам колонии. Примечательно, что 72-летний пенсионер стал директором банка в день отзыва у него лицензии.

По ходу конкурсного производства АСВ выявило в банке недостачу имущества на 2 млрд 63 млн руб. В феврале был арестован бывший совладелец Стелла-банка Александр Ерхов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, господин Ерхов является организатором хищения средств банка на сумму около 2 млрд руб. Следствие по делу еще не закончено.

Напомним, в 2015 году Стелла-банк оказался в центре громкого скандала после того, как его тогдашний директор Денис Бурыгин был застрелен клиентом банка в своем кабинете.

Вадим Водолазов