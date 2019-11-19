На Дону двоих полицейских осудили за избиение подозреваемого

Морозовский районный суд Ростовской области вынес приговор экс-полицейским Николаю Зрожаеву и Алексею Радченко, избившим задержанного. Фигуранты были признаны виновными в превышении должностных полномочий (п. «а, б» ч.3 ст. 286 УК РФ), им назначили 3 года и 6 месяцев и 3 года и 8 месяцев колонии общего режима соответственно. Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе суда.

Как установил суд, в апреле 2018 года в полицию поступило сообщение о краже автомагнитолы. Оперуполномоченные Зрожаев и Радченко выехали на место происшествия, определили подозреваемого и доставили его в отдел. Там задержанного начали оскорблять и избивать, заставляя дать признательные показания в краже. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред, на его теле зафиксировали множество ушибов.

Кристина Федичкина