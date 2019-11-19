В Пензе двое мужчин погибли, провалившись на машине в яму с кипятком

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин в дорожной яме, заполненной кипятком, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

ЧП произошло утром на улице Аустрина в микрорайоне Север примерно в 9:45. В региональном управлении ГИБДД рассказали, что автомобиль Lada Largus обрушился в яму, в которой скопилась горячая вода из прорвавшейся трубы. Двое мужчин — 1966 и 1970 годов рождения, находившихся в машине, погибли.

В пензенском филиале ПАО «Т Плюс» сообщили, что ремонт теплотрассы диаметром 500 мм на участке, где обрушился асфальт, в нынешнем году не проводился, но подозрений на неудовлетворительное состояние коммуникаций также не было. В «Т Плюс» заявили о намерении выплатить компенсации родственникам погибших, размер которых не уточняется.

Сергей Петунин, Саратов