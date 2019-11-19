На ремонт и содержание дорог в Ленобласти из бюджета направят 10,7 млрд рублей

В 2020 году расходы дорожного фонда Ленинградской области составят 10,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, отметив, что на обслуживание трасс из этой суммы будет выделено 3,2 млрд рублей.

Около 2 млрд руб. направят на установку светофоров, камер, нанесение дорожной разметки. 1,9 млрд руб. — на ремонтные работы на дорогах.

Предполагается, что в будущем году в области начнется строительство двух мостов через Волхов и Свирь, ремонт моста в Луге, ремонтные работы на трассе Красносельское — Правдино. Кроме того, будут приведены в нормативное состояние участки региональных трасс во Всеволожском, Приозерском, Выборгском, Тосненском, Гатчинском и Волосовском районах.