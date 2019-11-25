Приключения иностранцев в Хабаровске

В Эрмитаже в рамках международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур» открывается фотовыставка «Я здесь живу».

Одна из ее секций посвящена проекту «Интересные люди — хабаровчане», который объединил российских и зарубежных корреспондентов. Медиапроект придумал режиссер и секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян. Он считает, что «истории обычных людей сегодня проходят мимо повестки дня», а ведь именно люди способны рассказать о стране и о том, что в ней происходит.

Медиапроект включает в себя фотографии и короткие документальные видеофрагменты, которые знакомят зрителей с Хабаровским краем и его жителями.

«Огонек» представляет серии снимков фотографов из Германии, Испании и Италии. Все они впервые побывали на Дальнем Востоке России. Каждый из зарубежных фотографов рассказал о простых хабаровчанах и знаковых местах города.

Микеле Чирилло из Италии считает себя независимым фотожурналистом.

Путешествие в Хабаровск Микеле называет «настоящим открытием»: «Все люди, которые встречались мне за время этого недельного путешествия, легко шли на контакт, делились своими историям и планами на будущее. Я был впечатлен добротой и радушием местных жителей, профессионализмом работников, страстью молодежи к учебе и их любознательностью. Я убежден, что ошибочно судить о такой большой стране, как Россия, только по Москве и Санкт-Петербургу. После этой поездки мне захотелось отправиться в путешествие по другим российским городам, знакомство с которыми поможет мне узнать больше о культуре и традициях этой земли».

Итальянского фотографа поразила «мозаичность» города: в Хабаровске русские лица чередуются с азиатскими, ведь в этом городе живут, учатся и работают множество китайцев. Расширение международного аэропорта в Хабаровске Микеле считает «символом все более открытого и многокультурного города». Здесь, внутри изысканных кирпичных зданий XIX века и в современных небоскребах, молодые люди начинают изучать китайский язык и выбирают свое будущее.

Хотя география делает неизбежным «этот союз между Москвой и Пекином», жители Хабаровска сохраняют свои традиции. Их Микеле и исследовал. В его объектив попали потомственные охотники, священник, служащий в церкви на самой границе России и Китая, юные хоккеисты, дальневосточный академический симфонический оркестр.

Фотограф повстречался во время поездки со многими людьми, далеко не все они говорили по-английски. Это, однако, не помешало Микеле общаться с жителями края. По его признанию, доброта — то воспоминание, которое он хочет сохранить после путешествия.

Педро Куирос — фотограф родом из Барселоны. Уже больше пяти лет он живет в Москве, но путешествует по всему миру, занимаясь фотопроектами и выполняя задания фотоагентств.

Поездку в Хабаровск испанский фотограф называет «фантастическим путешествием в неизвестность». В этом городе Педро познакомился с «очень разными и интересными людьми» и попытался понять их жизнь. Уличная фотосъемка, по его мнению, раскрывает многообразие города, ведь Хабаровск — «точка, где встречаются три культуры: русская, китайская и японская». Педро признается, что старался относиться ко всему непредвзято и искал культурные различия: «Мне посчастливилось погулять по улицам Хабаровска и его паркам, увидеть лицо России, которое надолго останется в моей памяти: я фотографировал настоящего амурского тигра и заснял великолепный вид на знаменитый мост, соединяющий Россию с Китаем. Я рад знакомству с простой семьей из села Cикачи-Алян, с их прекрасными детьми. В мой объектив попали и репетиции ансамбля народного танца "Биалтан", и тяжелый труд местных металлургов, и этапы строительства нового аэропорта Хабаровска, который, конечно, поможет большему количеству людей узнать этот замечательный город».

Хабаровск не единственный российский город, в котором побывал испанский фотограф. Педро посещал Ростов, Сочи, Краснодар. После нескольких лет жизни в Москве Педро начал иначе смотреть на Россию: «Все эти стереотипы о зиме, водке, настроении людей воспринимаешь по-другому, потому что, когда живешь здесь с этими людьми, твой образ жизни меняется».

Франк Херфорт родился в немецком городе Лейпциге. Он живет и работает в Германии и России.

Больше десяти лет Франк фотографирует общественные пространства в постсоветских странах. Фотограф сотрудничает с крупными западными изданиями, такими как The New York Times, Forbes, Esquire, National Geographic, Der Spiegel.

Свой интерес к общественным местам Франк объясняет следующим: «В Западной Европе все так четко определено, так конкретно. Зал ожидания — это зал ожидания, офис — это офис. В России же, напротив, пространства открыты для интерпретации, они многослойны. И я также заметил людей, которые на первый взгляд, кажется, не знают, что они там делают». Серию снимков о российской глубинке и советской архитектуре фотограф назвал «Русские сказки».

Путешествие в Хабаровск было для Франка «поистине прекрасной возможностью узнать другую, далекую часть России»: «После девяти часов полета вы все еще находитесь в той же стране, где вас встречают гостеприимные, сердечные люди. Я был просто поражен, застигнут врасплох их радушием и готовностью принять участие в проекте. Было здорово поработать с таким количеством открытых героев».

Героями Франка стали и капитан с 20-летним стажем, и сотрудники Хабаровского аэропорта, и водитель троллейбуса. Фотограф всегда снимает «только реальные истории», но при этом пытается найти в них «сюрреалистические элементы»: «Мой взгляд выискивает непонятные ситуации, моменты, в которых вы не можете сообразить, что происходит. Из абстрактных обстоятельств я стараюсь создавать загадочные изображения». Франк говорит, что через российские реалии выражает свой собственный мир.

Текст: Валерия Ошеева