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Из РАИП Башкирии изымут 500 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Правительство Башкирии уменьшило объем финансирования Республиканской адресной инвестпрограммы на 500 млн руб. Эта сумма будет передана Фонду по урегулированию обязательств застройщиков-банкротов перед участниками долевого строительства, следует из распоряжения кабмина от 15 ноября, подписанного первым вице-премьером Андреем Назаровым. Документ сегодня опубликован на официальном правовом портале республики. Согласно документу, 20 млн руб. из этой суммы будет направлено на обеспечение деятельности фонда, 480 млн руб. — на финансирование его затрат, связанных с целями уставной деятельности.

В Башкирии, по данным Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, в состоянии банкротства находятся 38 застройщиков 134 домов площадью 560 тыс. кв. м.

В РАИП закладываются бюджетные затраты на строительство соцобъектов, в том числе школ, больниц, поликлиник и объектов социальной инфраструктуры.

Ирина Самойлова


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