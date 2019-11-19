Дело экс-бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой отправили на пересмотр

Мосгорсуд направил на новое рассмотрение дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой по представлению заместителя генерального прокурора России Леонида Коржинека. Бывшего главного бухгалтера обвиняют в хищении бюджетных денег.

«Постановление Мещанского суда Москвы в части возврата уголовного дела прокурору отменить, вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда»,— огласил решение президиума судья (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Мещанский суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генпрокуратура подала апелляцию на это решение, но получила отказ.

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Нина Масялева работала в «Седьмой студии» главным бухгалтером. Когда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в организации, она единственная признала вину, дала показания на режиссера Кирилла Серебренникова и других обвиняемых.

Дело «Седьмой студии» рассматривается в Мещанском суде во второй раз с начала ноября 2019 года. Подсудимыми по делу проходят Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор студии Юрий Итин и бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум. Никто из них свою вину не признает.

Последние новости и все самое важное о деле Кирилла Серебренникова — в материалах “Ъ”.