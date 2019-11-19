Минобороны увеличивает состав «Русских витязей»

Авиационная группа «Русские витязи» получит 7% всего парка новых истребителей. Ранее пилотажная группа получила четыре истребителя Су-35С. Они поставлены в дополнение к восьми Су-30СМ, находящимся в парке «Русских витязей» с конца 2016 года, рассказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Состоящие на балансе группы истребители Су-27 устарели и будут выведены из ее состава.

По словам источника издания в авиапромышленности, возможно, в 2020 году группа получит еще четыре Су-35С. В результате «Русские витязи» с 16 истребителями будут обладателями почти 7% всего парка таких истребителей.

Для «Стрижей» — другой пилотажной группы Центра показа авиационной техники, куда входят «Русские витязи»,— планируется поставить 6 из 24 планируемых к закупке до 2027 года истребителей МиГ-35.