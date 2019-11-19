Пожизненные приговоры террористам

19 марта 2001 года Верховный суд (ВС) Дагестана приговорил к пожизненному заключению Ису Зайнутдинова и Алисултана Салихова — организаторов и исполнителей взрыва жилого дома в Буйнакске 4 сентября 1999 года.

25 декабря 2001 года ВС Дагестана приговорил чеченского полевого командира Салмана Радуева к пожизненному заключению в колонии особого режима за нападение на Кизляр в январе 1996 года. В декабре 2002 года он скончался в тюремной больнице.

18 ноября 2003 года ВС Дагестана дал пожизненный срок Ахмеду Магомедову за организацию взрывов в Махачкале и Каспийске 18 января и 9 мая 2002 года соответственно.

12 января 2004 года Мосгорсуд осудил пожизненно жителей Карачаево-Черкесии за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года.

3 июня 2004 года ВС Чечни осудил пожизненно троих террористов за взрыв Дома правительства Чечни 27 декабря 2002 года.

26 мая 2006 года Верховный суд Северной Осетии приговорил к смертной казни Нурпашу Кулаева — члена банды, захватившей 1 сентября 2004 года заложников в школе №1 в Беслане. Казнь была заменена пожизненным заключением.

22 июня 2011 года ВС Дагестана приговорил к пожизненному заключению двоих организаторов теракта у Кизлярского ОВД, в результате которого погибли десять человек.

22 мая 2012 года за подрыв поезда «Невский экспресс» в Тверской области получили пожизненные сроки четверо из десяти обвиняемых. Остальные получили от 7 до 15 лет.

13 марта 2012 года за организацию теракта возле Дворца культуры и спорта в Ставрополе к пожизненному сроку был приговорен уроженец Дагестана Черкес Рустамов.

11 ноября 2013 года трое соучастников теракта в аэропорту Домодедово 2011 года, помогавшие смертнику, получили пожизненные сроки.

14 июля 2015 года Северо-Кавказский военный суд приговорил к пожизненным срокам двоих из шести обвиняемых по делу о теракте у отдела полиции в Пятигорске в 2013 году, унесшем жизни трех человек.