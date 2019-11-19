Подрядчики вышли на дело

ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» оказались в центре уголовного дела из-за картельного сговора на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях. Соответствующее разбирательство ФАС России инициировало весной 2018 года. В сентябре 2019 года антимонопольный орган сообщил, что Ульяновсктрансстрой оштрафован на 28 млн руб. Как стало известно в текущем месяце, подразделение следственного управления МВД по Самаре возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ. По данным ФАС, картель обнаружена на девяти аукционах 2015 года на общую сумму более 2,5 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в текущем году «Самаратрансстрой» и «Ульяновсктрансстрой» заключили госконтрактов на общую сумму около пяти миллиардов рублей.

Крупные подрядчики региональных министерств транспорта — ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» попали под уголовное преследование из-за картельного сговора на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях. Подразделение следственного управления МВД по Самаре возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.Ранее ФАС России признала наличие между компаниями ограничивающего конкуренцию сговора. Соответствующую жалобу в антимонопольную службу направили активисты регионального Общероссийского народного фронта в 2018 году. В сентябре этого года «Ульяновсктрансстрой» оштрафовали на 28 млн руб.

ООО «Самаратрансстрой» зарегистрировано в Самаре в 2011 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственником компании является Олег Дорошенко. Руководителем организации указан Сергей Сурков. В 2018 году выручка общества превысила 2,1 млрд руб. Прибыль составила 3 млн руб. «Самаратрансстрой» практически с момента основания выступает исполнителем государственных контрактов. В 2012 году компания выиграла девять аукционов на общую сумму 2,6 млрд руб. Пик развития организации пришелся на 2015 год, тогда она заключила 17 госконтрактов на общую сумму около 10 млрд руб. В 2019 году «Самаратрансстрой» выиграл 17 торгов на сумму 3,8 млрд руб. Стоимость самого дорогого контракта — реконструкция автомобильной дороги Самара — Бугуруслан на участке км 118+700 — км 133+000 в районе Похвистневский Самарской области превышает 790 млн руб.

ООО «Ульяновсктрансстрой» создано в Ульяновске в 2013 году. Единственным собственником компании является Олег Дорошенко. Руководит организацией Павел Степанов. В прошлом году выручка компании достигла 1,2 млрд руб., прибыль составила 59 тыс. руб. В госторгах «Ульяновсктрансстрой» участвует с 2014 года. Тогда общество заключило девять контрактов на общую сумму около 2,6 млрд руб. В этому году «Ульяновсктрансстрой» выиграл десять аукционов на общую сумму почти 1,2 млрд руб. Сумма самого дорогого контракта — содержание и ремонт дороги общего пользования регионального значения Димитровград — Узюково — Тольятти в Мелекесском районе Ульяновской области составляет более полумиллиарда рублей.

Как выяснил антимонопольный орган, документы для участия в торгах готовились одинаковыми лицами и подавались с одного IP-адреса, что свидетельствует о том, что организации согласовывали свои действия вопреки требованиями законодательства. ФАС обнаружила картель на девяти торгах 2015 года общей стоимостью 2,5 млрд руб.: строительство подземных пешеходных переходов на Московском шоссе в Самаре, ремонт автомобильной дороги Волжский — Курумоч — «Урал» в Красноярском районе Самарской области, ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Самара — Бугуруслан в Похвистневском районе, выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения на ул. НовоСадовой и т.д. Стоимость каждого контракта была снижена на 0,5%. В материалах дела также фигурировало ООО «С.И.Т.И», но потом компанию исключили из числа ответчиков.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, за ограничение конкуренции должностным лицам компаний грозит наказание до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. Как добавляет руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская, контракты, если они были заключены в рамках реализации спорного антиконкурентного соглашения, федеральная антимонопольная служба может признать в арбитражном суде недействительными. «В случае если это удастся, компании могут быть включены в реестр недобросовестных поставщиков, что лишит их право участвовать в госзакупках», — говорит юрист. В ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Ульяновсктрансстрой» на звонок корреспондента „Ъ“ не ответили.

Сабрина Самедова