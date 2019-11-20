Были бы меры, а турист найдется

Петербург ожидает увеличения туристического потока в ближайшие годы: этому послужат введение электронных виз с октября нынешнего года, а также обсуждаемый режим открытого неба в Петербурге, который может существенно либерализовать авиасообщение с регионом. В государственных мерах, стимулирующих въездной туризм в город, а также в их эффектах на бизнес разбиралась корреспондент BG Яна Войцеховская.

По итогам 2019 года турпоток в Северную столицу может вырасти на 10–15% по сравнению с 8,2 млн человек, посетившими город в прошлом году, отмечают в комитете по развитию туризма. Это произойдет на фоне ввода режима электронных виз, доступного для оформления в 53 государствах и начавшего действовать в Петербурге и Ленобласти с 1 октября 2019 года.

Согласно установленным требованиям, электронная виза будет действовать 30 дней с момента ее оформления и давать право пребывать в России не более 8 суток. И если в среднем количество дней, проведенных туристами в Петербурге, ранее составляло 3–5 суток, то сейчас чиновники рассчитывают увеличить их до 6–7 суток. На сегодняшний день заявки на электронные визы подали более 11 тыс. человек, сообщили в комитете. В Петербург по электронным визам прибыли уже примерно 900 гостей. Больше всего заявок поступает от граждан Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии, Ирана и Венгрии.

И неба мало

Помимо электронных виз, петербургский аэропорт Пулково, построенный по концессии и управляемый ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), обсуждает с федеральными властями параметры введения седьмой и пятой свобод воздуха, что позволит привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. Эксперты считают, что либерализация авиарынка позволит аэропорту Пулково конкурировать с воздушными гаванями Копенгагена, Осло и Хельсинки, имеющими пассажиропотоки в 1,5–2 раза больше.

Однако режим открытого неба может быть введен с существенными ограничениями, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник: иностранным перевозчикам могут разрешить летать из Пулково минимум за 200 км от пунктов прибытия российских авиакомпаний в целях защиты интересов отечественных перевозчиков. Таким образом, условия по каждому из направлений могут включать полеты во вторые аэропорты городов и другие населенные пункты, помимо столицы. Петербург — сезонное направление, и летом на нем будут работать все авиакомпании, но зимой они будут уходить, а отечественные «Аэрофлот» и «Россия» уйти не смогут, сообщал “Ъ” источник в российской авиакомпании. Таким образом, летом наши перевозчики недополучат прибыль, а зимой будут нести убытки. Тем не менее правительство Петербурга (владеет блокпакетом в авиакомпании «Россия») и источники “Ъ” в ВВСС не раз подчеркивали, что российские авиакомпании не развивают маршрутную сеть из Пулково активно. Против ограничения режима открытого неба высказывались также в Российском союзе туриндустрии, подчеркивая, что рост конкуренции позволит снизить цены на авиабилеты для жителей не только Петербурга, но и других городов России.

Пятая свобода дает право иностранным авиакомпаниям при полете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в РФ для перевозки в третью страну. Седьмая свобода позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации (например, ирландская авиакомпания сможет летать из Петербурга в Париж).

По информации “Ъ”, аэропорт подготовил маршрутную сеть с полетами в 33 страны, но Минтранс пока одобрил только треть направлений — по остальным продолжаются консультации. В ВВСС сообщили, что финальный список стран, которые войдут в режим открытого неба, будет утвержден к 1 декабря 2019 года. Список практически полностью состоит из европейских стран, включая Бельгию, Болгарию, Великобританию, Грецию, Германию, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Люксембург, Македонию, Мальту, Нидерланды, Польшу. Кроме того, в него вошли Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Швейцария, Финляндия, Франция, страны Балтики и Скандинавии, а также Израиль и Кипр. Пока что управляющая компания аэропорта получила заявки на полеты от трех европейских лоукост-перевозчиков: ирландская Ryanair, венгерская Wizz Air, британская EasyJet. Благодаря статусу открытого неба Пулково может к 2025 году увеличить пассажиропоток на 75%, до 35 млн человек, предполагают в ВВСС.

Культурно-сезонная программа

В 2018 году Петербург, по подсчетам комитета, 3,9 млн иностранных туристов и 4,3 млн российских. При этом по итогам 2019 года количество иностранных туристов, рассчитывают в комитете, может вырасти в 1,5 раза — до 6 млн человек. Показатели турпотока в Петербург за прошлый год могут быть значительно выше, если считать всех путешественников, в том числе тех, которые использовали сервисы посуточной аренды и жили у родственников: около 15 млн человек за 2018 год, говорили ранее представители ведомства. Это не исключает увеличения значений и в 2019 году.

В ведомстве отмечают, что в Петербурге существует проблема «сезонности». В комитете разрабатывают «событийную карту», которая могла бы привлечь туристов в «невысокий» сезон — с осени по весну. Распределить поток путешественников по сезонам, считают в ведомстве, может сегментация видов туризма. Так, в Петербурге выделяют яхтенный, гастрономический, спортивный, медицинский, конгрессно-деловой и свадебный туризм. Значительная часть городских мероприятий целенаправленно проводится именно в осенне-зимний сезон, например Фестиваль света и ледоколов или «Рождественская звезда» и Ресторанный фестиваль, который в этом году пройдет в ноябре.

Отдельная программа лояльности для посетителей Петербурга сформирована в низкий туристический сезон: зимой портал Visit-Petersburg.ru аккумулирует спецпредложения от гостиниц, туроператоров и ресторанов города. Сейчас к акции присоединились около 40 отелей и хостелов, среди них «Санкт-Петербург», Golden Age, Red Star Hotel, «Москва». Некоторые в низкий сезон предлагают скидки от 10% до 40% (за исключением новогодних праздников). Экскурсионные предложения также выставили шесть туроператоров, еще около десяти ресторанов вводят скидки в меню.

Генеральный менеджер и совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы называет обсуждаемые государственные меры «революционными» в хорошем смысле. Он отмечает, что важен запуск именно двух программ — электронных виз и открытого неба — в совокупности. Это объясняется тем, что массовый турист — это бюджетный турист: такие путешественники могут «сгладить» сезонность Петербурга и им необходимо доступное по цене авиационное сообщение с городом, поясняет эксперт. Снятие визового и транспортного барьеров, уверен господин Теймурханлы, окажет серьезный рост на все сегменты индустрии гостеприимства.

Гостиничная отрасль, как и ресторанная, находится в рыночных отношениях, соответственно, повышение и понижение цен будет происходить под влиянием турпотока, загрузки отелей, развития конкуренции с Airbnb и другими сервисами, отмечает эксперт. Вместе с этим прогнозный рост турпотока как минимум на 10–15% уже сейчас позволяет говорить об однозначном повышении конкуренции на рынке, считает господин Теймурханлы.

По его словам, Россия для иностранного туриста дешевая страна, это связано в том числе с тем, что местное население является небогатым. В итоге путешественник, приезжающий в Петербург, получает идеальные условия, при которых всю маржу можно оставить в своем кармане. Это и дешевые рестораны, и копеечный транспорт, и умеренный по цене номер даже в отеле премиум-сегмента, продолжает собеседник BG. Вместе с этим, отмечает эксперт, стоит обратить внимание на критическую нагрузку прогнозируемого турпотока на музеи Петербурга, которые уже сейчас не справляются с наплывом посетителей.