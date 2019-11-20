Пенсионный откат

Рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) стагнирует. Изменчивость законодательства, низкая вовлеченность населения и падение доходности поставили участников перед выбором: объединяться или покидать рынок. По итогам 2019 года эксперты не ожидают кардинальных перемен к лучшему и считают, что для развития рынка НПФ необходимо повышение маржинальности пенсионных продуктов и создание дополнительных налоговых стимулов.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2018 года пенсионный рынок показал самый слабый за последние восемь лет прирост в абсолютном выражении. Так, объем пенсионных средств увеличился лишь на 231 млрд и составил 3,85 трлн рублей, а темп прироста снизился с 12,2% до 6,4%.

«Продолжение в 2018 году масштабной расчистки инвестиционных портфелей ряда фондов оказало еще больший негативный эффект на среднерыночную доходность, чем годом ранее. В итоге доходность пенсионных накоплений снизилась до близких к нулю значений. Положительную динамику обеспечили приток средств пенсионных накоплений из ПФР (+163 млрд рублей) и доходы от размещения пенсионных резервов (5,2%), которые в меньшей степени подверглись негативному влиянию обесценения активов на рынке»,— говорится в исследовании «Эксперт РА».

По данным генерального директора АО «НПФ "Открытие"» Михаила Моторина, под управлением НПФ на 30 июня в совокупности сосредоточено 2,7 трлн рублей пенсионных накоплений и 1,3 трлн рублей пенсионных резервов. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года по пенсионным накоплениям составляет 3,5%, по резервам — 9,2%. «За аналогичный период 2013–2012 годов (активный рынок обязательного пенсионного страхования, ОПС) прирост накопительной системы составлял более 50% в год, при этом резервы по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) также традиционно прирастали медленно — около 7%»,— подсчитал господин Моторин.

Крутое пике

По оценкам начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, рынок НПФ находится в очень непростой ситуации с 2014 года, когда правительство объявило о первой заморозке пенсионных накоплений россиян. «С тех пор множество фондов столкнулись с недоверием клиентов, число "молчунов" значительно возросло и финансовые результаты ухудшались. В последний год ситуация еще сильнее ухудшилась из-за пенсионной реформы: люди просто перестали верить в пенсии и любое соцобеспечение со стороны государства. Поэтому самый слабый рост рынка НПФ за последние восемь лет не должен никого удивлять»,— комментирует господин Авакян.

Советник генерального директора ИФК «Солид» Юрий Новиков констатирует, что принятое впопыхах решение о «заморозке» остудило порывы к развитию негосударственного пенсионного обеспечения как отрасли. «Негосударственные пенсионные фонды вложили много средств, времени и других ресурсов в привлечение клиентов ОПС в расчете на значительный рост сегмента, задвинув бизнес добровольного пенсионного страхования в дальний угол на время. Теперь приходится перестраиваться»,— отмечает господин Новиков.

Эксперт добавляет, что ЦБ, Минфин и профессионалы этого рынка уже более двух лет пытаются явить обществу идею альтернативного самостоятельного накопления работником денег на свою пенсию. «Основной "фишкой" идеи (индивидуального пенсионного капитала, а затем гарантированного пенсионного продукта) было обязательное участие работника в этом процессе. Новый налог, отказаться от которого было бы трудно. Однако сегодня уже очевидно, что сторонники добровольного участия одержали верх и данная реформаторская идея неконкурентоспособна»,— поясняет господин Новиков.

В ВТБ отмечают, что рынок НПФ осваивается на фоне введения поправок к пенсионному законодательству, вступивших в силу в этом году. В частности, с новым порядком подачи заявления о переходе через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), обменом информацией между участниками рынка и ПФР через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

По оценкам господина Моторина, 2019 год для рынка НПФ является непростым с точки зрения продолжающейся неопределенности в развитии сегмента ОПС. Профессиональное сообщество ожидает законодательных решений по созданию новой модели пенсионных накоплений. «Для граждан это появление возможности пополнения текущих счетов накопительных пенсий не только за счет инвестдохода. Для НПФ это также один из возможных драйверов роста на фоне продолжительной "заморозки" ОПС. Оборотная сторона медали — невозможность оценить процент охвата и вовлеченности людей в новую систему личных накоплений»,— рассказывает господин Моторин.

По мнению генерального директора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого, граждане только сейчас начинают проявлять осознанный интерес к самостоятельным накоплениям. «Это довольно медленный процесс: количество россиян, которые делают отчисления в фонды, чтобы накопить на дополнительную пенсию, сейчас составляет около 6 млн человек, это примерно 10% работающих граждан. При этом до 90% рынка негосударственного пенсионного обеспечения приходится на корпоративные программы, которые доступны в основном только работникам крупных компаний и госкорпораций»,— отмечает господин Зарецкий.

Финансовый советник президента ГК «ЕЮС» Игорь Файнман утверждает, что граждане России не верят в пенсионные накопления и не доверяют ни государственным, ни независимым пенсионным фондам. «Видя, как легко правительство жонглирует заморозкой и какую доходность показывают управляющие компании (а она бывает и ниже банковского депозита), желание увеличивать и формировать свои пенсионные накопления отпадает»,— сетует эксперт.

Непредельная концентрация

По данным Банка России, сейчас лицензиями на пенсионную деятельность обладают 49 НПФ. При этом на пике участников было более 250, говорит господин Зарецкий. Количество игроков на рынке стремительно сокращается из-за консолидации фондов.

«Чтобы удержаться на плаву, сэкономить на издержках и реализовать свои цели, фонды склоняются к объединению усилий, в том числе на фоне некоторого давления со стороны ЦБ,— рассказывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.— Так, процедуру объединения уже анонсировали "Ростех" и "Росатом", которые планируют завершить процесс в первой половине 2020 года. Их примеру в этом году могут последовать "Атомгарант" и "Атомфонд". А еще месяц назад к НПФ "Эволюция" присоединились сразу три фонда: "Образование», "Согласие" и "Социальное развитие"».

Помимо сокращения количества игроков, для российского рынка НПФ характерна высокая концентрация активов. Так, по оценкам управляющего директора практики финансовых институтов Accenture в России Ирины Одинаевой, на топ-10 фондов приходится порядка 90% всех активов, находящихся под управлением НПФ. «На текущий момент лидерами рынка с долей выше 10% по величине активов являются: НПФ Сбербанка, НПФ "Газфонд пенсионные накопления", НПФ "Открытие", НПФ "Газфонд"»,— перечисляет госпожа Одинаева.

Господин Моторин полагает, что консолидация рынка будет продолжаться, в том числе на фоне ужесточения пруденциального надзора и снижения маржинальности. «По разным оценкам, в ближайшие год-два число фондов может сократиться до 15–20, которые будут преимущественно сосредоточены вокруг крупных финансовых групп»,— прогнозирует он.

По оценкам экспертов, доходность НПФ в среднем составляет 8–10%. По данным господина Новикова, более 80% вложений фондов приходится на облигации. На данный момент все больший интерес участников рынка представляют корпоративные облигации: за год их доля увеличилась с 47,8 до 51,6%. Их рост обеспечивается за счет снижения доли гособлигаций (сейчас 33,3%) и акций (7,2%).

Основным направлением инвестирования для НПФ Сбербанка сейчас являются высоконадежные долгосрочные облигации, говорит господин Зарецкий. Доходность таких инструментов, по его оценкам, составляет 7–8% годовых (+3% к инфляции).

Заместитель генерального директора «КСП Капитал УА» Вячеслав Исмайлов добавляет, что небольшую часть портфеля НПФ составляют также акции российских эмитентов и депозиты. Общая доходность портфелей, по его подсчетам, составляет около 10%.

Смена окраски

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что в 2019 году пенсионный рынок ждет стагнация. В то же время они полагают, что снижение притока средств из Пенсионного фонда России в ближайший год может быть компенсировано за счет более высоких показателей доходности НПФ. «Основные мероприятия, связанные с расчисткой проблемных активов ряда фондов, завершены, а вероятность реализации новых кредитных рисков на фоне улучшения качества инвестиционных портфелей значительно снизилась. В случае отсутствия существенных внешних шоков средневзвешенная доходность пенсионных накоплений будет в диапазоне 7–9%. Доходность размещения пенсионных резервов составит 6–7%»,— говорится в исследовании «Эксперт РА». По прогнозам аналитиков агентства, темп прироста рынка в 2019 году ускорится до 8% на фоне провальных результатов 2018 года, а совокупный объем пенсионных средств составит около 4,2 трлн рублей.

Господин Новиков более сдержан в оценках. Несмотря на достигнутую в первом полугодии доходность, общая тенденция на снижение доходностей на рынке облигаций продолжается, утверждает он. «Ожидание коррекции на рынке акций и валютном рынке к концу года заставляет с осторожностью прогнозировать такие же результаты по итогам года, они с высокой степенью вероятности могут быть хуже,— полагает господин Новиков.— Конкурентный фон в отрасли тоже меняет окраску. По итогам переходной кампании 2018 года большинство клиентов (60%) переходили из фонда в фонд, тогда как раньше большинство приходило из ПФР. Итоги переходной компании 2019 года, скорее всего, подтвердят и усилят тенденцию».

Схожих взглядов придерживается и господин Файнман. «Учитывая, что многие квалифицированные инвесторы в следующем году ждут турбулентности на мировых рынках и перекладывают свои активы из доходных инструментов в инструменты сохранения капитала, ждать положительных изменений на рынке НПФ не приходится,— уверен он.— А пассивность граждан в вопросе формирования своей будущей пенсии еще и подливает масла в огонь. Существенного снижения пока не будет, но и позитивных изменений ждать не приходится».

Эксперты говорят, что в текущих условиях игрокам рынка будет непросто сохранить конкурентоспособность. По словам Александра Зарецкого, им необходимо включить в пенсионные продукты фондов дополнительные услуги (например, страховые, патронажные и так далее). «Также нужно разрешить клиентам НПФ при желании получать пенсионные выплаты еще до наступления официального пенсионного возраста или использовать свои накопления досрочно для покупки недвижимости и лечения серьезных заболеваний. Очень поможет рынку также введение в Налоговый кодекс понятия "пенсионный налоговый вычет", размер которого должен составлять 400 тыс. рублей»,— поясняет господин Зарецкий.

Госпожа Одинаева считает, что для сохранения конкурентоспособности необходимо повысить операционную эффективность НПФ и сократить издержки на управление за счет цифровизации ключевых бизнес-процессов (взаимодействие с клиентами, с партнерами, внутренние процессы). Кроме того, она видит возможность обеспечить эффект масштаба путем объединения фондов или перевода фондов на обслуживание общего пенсионного администратора.

Тем временем, господин Авакян не видит никаких перспектив выхода из сложившейся на рынке ситуации. Более того, по его словам, есть риск, что в ближайшие два-три года капитал НПФ начнет сокращаться, что крайне негативно скажется на всей пенсионной системе.

Алена Шереметьева