Обещания для инвестора

Администрация города заявила, что подготовила инвесторам несколько участков для реализации проектов новых конгрессно-выставочных центров. Земли под будущее строительство расположены в Курортном, Кронштадтском и Красногвардейском районах города. Пока желающие в очередь не выстраиваются, но город заявляет о готовности обсуждать возможность реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства или иных схем, предусмотренных законодательством.

Ситуация с конгрессными центрами в Петербурге двоякая: с одной стороны, их достаточно — один только «Экспофорум» охватывает все крупные мероприятия, вроде бы острой необходимости в новых аналогичных центрах нет. Но с другой — новые площадки городу бы не помешали. Ведь, как говорят специалисты, в данном случае не спрос рождает предложение, а, наоборот, наличие предложения способно породить спрос. Чем больше в городе будет удобных площадок для проведения конгрессов и форумов, тем больше будет желающих организовать их именно в Петербурге.

Но у данных проектов есть серьезный минус — достаточно длительные сроки окупаемости. По крайней мере, другим сегментам коммерческой недвижимости конгрессные центры проигрывают. Сегодня проекты масштаба «Экспофорума» под силу только монополистам вроде «Газпрома». Поэтому чиновникам придется либо ждать, когда рынок насытится складами, торговыми и офисными центрами и инвестор сам обратит внимание на менее маржинальные сегменты, либо все-таки действительно прорабатывать документацию для создания ГЧП или иной схемы, способной заинтересовать частный капитал.

Но это далеко не простая работа, требующая и постоянных консультаций с бизнесом, и наличия специалистов, досконально владеющих вопросом. Есть ли такие специалисты в Смольном — большой вопрос. Дело в том, что проекты по строительству конгрессно-выставочных комплексов в каждом районе города администрация города анонсировала еще семь лет назад, но с тех пор подвижек в этом вопросе не наблюдается.

Валерий Грибанов, редактор business guide «Экономика региона»