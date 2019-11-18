Губернатор Ставрополья уволил своего представителя из-за хамства гражданам

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на утренней планерке в краевом правительстве поднял вопрос «взаимодействия власти и граждан», сообщила пресс-служба главы региона. По его инициативе в зале был показан видеофрагмент личного приема граждан, который проводил 13 ноября в городе Лермонтове представитель главы края Константин Шишманиди. После просмотра видео Владимир Владимиров отчитал господина Шишманиди за «некорректный и резкий стиль ведения диалога с жителями». После чего предложил господину Шишманиди покинуть заседание правительства, уточнив, что он не будет работать в правительстве края и освобожден от занимаемой должности.

Запись приема у чиновника была размещена ранее в социальных сетях. На ней чиновник говорит одному из пришедших на прием, что он не записан и не имеет права задавать вопросы: «Вы не записались и начинаете здесь, придя сюда ко мне на прием, задавать вопросы. Кого ждем, че мы делаем? Вы руки, ноги передвигать мне будете? Если вас еще не выгнали отсюда, вас приняли, сидите, молчите, пожалуйста».

«Такое поведение — показатель наихудшего отношения к людям, которые приходят к нам со своей болью. Это никак не соотносится с тем, что я требую от своей команды. Прошу всех очень внимательно отнестись к этой ситуации. К вам на прием приходят не для того, чтобы вы указывали на дверь, а для того, чтобы решить проблемы, которых очень много. Будете выгонять людей — буду выгонять вас»,— процитировала пресс-служба главу региона.

Позже в своем Instagram губернатор написал, что уволил своего представителя в муниципальном образовании Константина Шишманиди и принял это решение именно когда посмотрел запись с личного приема господина Шишманиди.

«Разные бывают ситуации, но самообладание, особенно для представителя власти, обязательно. А хамство недопустимо в принципе. Власть — для людей, а не наоборот. Кто этого не понимает — с тем будем расставаться. Всех коллег попросил сделать вывод из этой ситуации»,— уточнил господин Владимиров.

Константин Шишманиди был назначен на должность представителя губернатора по Минераловодскому городскому округу, а также по городам Лермонтов и Пятигорск в апреле 2018 года, после того как в январе 2018 года был найден застреленным прежний представитель Александр Корабейников. До этого назначения господин Шишманиди возглавлял региональную тарифную комиссию.

Александра Ларинцева, Пятигорск