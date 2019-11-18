На озере Абрау пройдет парусная регата

В Абрау-Дюрсо во второй раз пройдет парусная регата «Хрустальный кубок Абрау». Первый этап соревнований состоится 23-24 ноября. Организатором соревнований выступил парусный клуб Abrau Sailing.

Как сообщили организаторы мероприятия, планируется провести серии из восьми гонок, которые пройдут на озере Абрау. Заключительный этап соревнований ожидается в середине мая будущего года. Главный приз – переходящий хрустальный кубок, который хранится в парусном клубе Abrau Sailing.

В гонках могут принять участие взрослые и дети старше востми лет. «Хрустальный кубок Абрау» проходит в трех классах: RSQuest, OPTISTAR от 16 лет и OPTISTAR до 16 лет.

Абрау - самое большое пресноводное озеро Краснодарского края. Оно расположено на юго-западе региона на низкогорном Абрауском полуострове, в 14 км от Новороссийска. Озеро практически никогда не замерзает, его акватория защищена от сильных ветров.

Василий Хитрых