Около ноля

Итоги десяти месяцев продаж техники коммерческого назначения можно коротко охарактеризовать фразой «без изменений». Как следует из данных аналитического агентства «Автостат», в России было реализовано 89 223 автомобиля сегмента LCV, что на 1,2% ниже, чем в 2018 году. Аналогичная ситуация и среди большегрузов — 63 038 единиц техники и падение на 2,5%. Стоит отметить, что, несмотря на это, во втором полугодии продажи грузовиков подарили надежду на позитивное завершение года.

В малом весе

В желтой майке лидера сегмента LCV по-прежнему находится ГАЗ. Нижегородцам удалось продать 39 992 единицы (–0,2%) новой техники и занять с этим показателем без малого 45% всего рынка. Флагманская модель ГАЗель NEXT во всех своих ипостасях разошлась тиражом 22 953 единицы (–1,3%). Причем не совсем понятно, попали ли в статистику каркасно-панельные автобусы ГАЗ-A64R42, которых за десять месяцев было выпущено несколько сотен.

За серебро активно борется УАЗ — 13 787 единиц (–1,7%). Вот только орудие борьбы, возможно, ульяновцам стоило бы заменить. Флагман продаж марки — бессмертная «буханка» УАЗ-3909 (6356 автомобилей, –1,2%). Машина устаревает с каждым днем, но совокупность потребительских качеств до сих пор позволяет ей находить своих покупателей и занимать пятую строчку в топ-10 моделей.

Бронзовый призер десяти месяцев — Ford. Сконцентрировавшись на производстве коммерческих автомобилей, СП Ford Sollers уверенно завоевывает все большую часть рынка: 10 317 единиц (+19%), или 11,5% всего сегмента,— это уже серьезно. Флагманский Ford Transit разошелся по дорогам тиражом 9980 машин (+22,2%) — это вторая строчка в топ-10 марок и рост продаж в октябре на уровне 58%.

Четвертое место занимает Lada — 9193 единицы (+5%). Популярная Lada Largus VU с результатом 7713 машины (+6,4%) прочно удерживает четвертую строчку. Спрос на модель есть, в своей нише она практически монополист, так что потеснить ее вряд ли у кого-то получится.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen — 4530 единиц (+3,4%). Семейство Caravelle, как и раньше, занимает девятую строчку топ-10 — 1964 единицы (–10%).

Большой формат

В стане больших грузовиков также никаких откровений: безусловным и недосягаемым лидером остается КамАЗ. За десять месяцев было реализовано 21 876 автомобилей (+9%), что составляет 34,7% всего сегмента. КамАЗ-43118 с результатом 5218 единиц (+0,3%) уже который месяц возглавляет модельный топ, притом что объяснить столь длительный ажиотаж вокруг полноприводного шасси не берутся даже аналитики.

Заслуженное «серебро» достается компании ГАЗ — 7002 единицы (+4,4%). ГАЗон NEXT, который еще недавно демонстрировал уверенный рост, остановился на второй строчке топ-10 — 4864 единиц (+4,7%).

Volvo сумела отстоять свое законное третье место — 4499 единиц (–13,7%), а на четвертое внезапно ворвался MAN — 3956 машин (–1,5%). Флагманский MAN TGX по итогам десяти месяцев занимает седьмую строчку в топ-10 самых популярных моделей — 2112 автомобилей (-4%), а компанию ему теперь составляет и MAN TGS — 1669 единиц (+0,5%) с девятой строчки списка.

Марка Scania спустилась на пятое место — 3907 машин (–19,5%). Ее модель Scania R замыкает топ-10 с результатом 1192 единицы (–37,0%).

С людьми на борту

Автобусный сегмент российского рынка чувствует себя удивительно хорошо. За десять месяцев было реализовано 11 009 единиц техники (не считая категории M2), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как и прежде, первое место прочно удерживает за собой ПАЗ — 6322 единицы (+11,5%), что составляет 57,4% всего рынка новых автобусов. Бессменный лидер рынка в целом и предприятия в частности ПАЗ-3205 и его модификации были отгружены перевозчикам в количестве 2868 штук (+0,5%) — это больше, чем в общем поставили на рынок два ближайших конкурента. Благодаря низкой цене, сочетающейся с простотой и выносливостью конструкции, модель жестко отметает все попытки заменить ее более современными автобусами. Впрочем, постепенно растет популярность самой современной машины модельного ряда ПАЗ «Вектор NEXT» (ПАЗ-3204) — 2096 единиц (+14,2%), занимающей вторую строчку в топ популярных моделей.

На втором месте — ЛиАЗ с результатом 1233 проданные машины (–2,1%). Погоду заводу делают расположившийся на пятой строчке топ-10 моделей 12-метровый ЛиАЗ-5292 (563 автобуса, +41,8%) и сочлененный ЛиАЗ-6213 (458 машин, +101,8%), занявший шестую строку.

«Бронзу» по-прежнему удерживает НефАЗ — 1102 автобуса (+40,9%). Единая нумерация НефАЗ-5299, охватывающая практически весь модельный ряд предприятия, позволила модели расположиться на третьем месте в топ-10 (954 единицы, +58,2%). Остальное приходится на вахтовки, пользующиеся устойчивым спросом у нефтяников и газовиков.

Четвертое место занимает китайский Yutong — 481 единица (+4,8%). Серьезный рост продаж — на 71,7% — пришелся на октябрь. Лидер продаж Yutong 6119 (352 автобуса, –7,4%) обеспечил модели седьмое место в топ-10. На данный момент компания — безусловный лидер в сегменте междугородных и туристских автобусов, и никакой серьезной конкуренции у нее ни со стороны «китайцев», ни со стороны отечественного автопрома, ни тем более «европейцев» не видно.

На пятом месте расположился Volgabus — 360 единиц (–27,4%), а шестую позицию отвоевал КАвЗ — 319 автобусов (+23,6%). Похоже, перевозчиков по-прежнему вполне устраивает КАвЗ-4238, замыкающий топ-10 популярных моделей — 221 единица (+7,3%).

Андрей Филиппов