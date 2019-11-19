Токийский дрифт

Главное автошоу Страны восходящего солнца, кажется, ушло в глубокий и неуправляемый занос. Минули времена, когда на многочисленных стендах было не протолкнуться от желающих увидеть очередной электроконцепт или футуристическую идею, до которой могли додуматься только японцы. Теперь Токийский салон — это пара павильонов, разделенных 15-минутной поездкой на автобусе-шаттле либо получасовой прогулкой, и скромное число интересных новинок. Все самые важные из них рассмотрел корреспондент Петр Ястребов.

Mazda MX-30

Один из главных экспонатов выставки. Во-первых, Mazda представила на выставке серийную модель, а не концепт. Во-вторых, новинка стала первым массовым электрокаром компании из Хиросимы. А в-третьих, на MX-30 уже принимают предзаказы. Правда, цена пока не названа — узнаем мы ее, скорее всего, ближе к середине лета.

Никакой футуристики — электромобиль Mazda выглядит как самый обычный кроссовер городского класса. И тем самым он удивляет намного сильнее, чем конкуренты, стремящиеся за счет невероятных форм подчеркнуть свою «зеленую» исключительность. Из нестандартных решений разве что задние двери, открывающиеся против движения, в стиле роторного RX-8. В остальном это типичный продукт дизайна Kodo.

В салоне тоже ничего революционного — привычное по последним моделям марки внутреннее убранство с экологичными акцентами вроде использования пробкового дерева и переработанных материалов в отделке.

Зато инженеры обещают, что на ходу MX-30 будет очень хорош по меркам «электричек». Причем не за счет силовой установки: около 145 л. с. и 200 км запаса хода — стандартные показатели для класса. Зато благодаря жесткому креплению всех электрокомпонентов к силовой структуре кузова и адаптированной системе GVC, улучшающей отклик автомобиля на команды водителя, новая Mazda будет рулиться не хуже, чем стандартные модели марки. А система динамиков, имитирующих звуки работы двигателя внутреннего сгорания, поможет водителю поверить, что он гонит на все сто.

Nissan Ariya

Концепт, по заверениям представителей марки, весьма близок к серийному воплощению. Правда, верится в это с трудом: новый язык дизайна Nissan предлагает чересчур смелые снаружи и лаконичные внутри для конвейера формы.

Новинка будет первым Nissan, построенным на специальной платформе для электромобилей. Она позволяет ограничить свесы до минимума, а значит, при длине электрокара 4600 мм его салон будет очень просторным.

В движение новинку приводят два электромотора — по одному на ось. И хотя характеристики не обнародованы, ожидается, что разгон с места до 100 км/ч будет занимать менее 5 сек., а запас хода составит порядка 480 км. Потраченную энергию можно будет быстро восполнить за счет системы зарядки CHAdeMO.

Nissan Ariya оснащен системой ProPILOT 2.0, объединяющей возможности системы навигации и автономного вождения. Это значит, что водитель в определенные моменты движения по магистралям сможет передать управление электронике и превратиться в пассажира. Ну а если такого желания нет, электрический полный привод позволит получать максимум удовольствия от управления автомобилем в любых условиях при минимуме усилий за счет моментального перераспределения крутящего момента на каждое колесо в отдельности.

Mitsubishi MI-TECH Concept

По мнению Mitsubishi, именно гибридный багги станет живым олицетворением удовольствия от вождения. Насколько живым, впрочем, пока не ясно, и неизвестно, велики ли у него шансы оказаться на конвейере. Хотя, если судить по другим моделям марки, возможностей перейти в серию у багги, пусть и в несколько более реалистичном виде, больше, чем может показаться.

В отличие от многих других экспонатов, представленных в Токио, MI-TECH Concept является не электрокаром, а подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает четыре электромотора и газотурбинный двигатель, работающий как генератор. Преимущество последнего в том, что он может работать на разных видах топлива — дизеле, керосине, спирте.

Благодаря электромоторам реализована и система полного привода, которая позволяет очень многое на бездорожье — при необходимости даже крутиться волчком вокруг собственной оси за счет встречного вращения правых и левых колес.

Как и должно быть у багги, передняя панель в салоне очень лаконична. Впрочем, нужно ли что-нибудь еще, если лобовое стекло превращено в мегаэкран с дополненной реальностью?

Lexus LF-30

Еще один концепт, пожалуй, самый далекий от серийного воплощения. Хотя представители Lexus обещают, что первый электромобиль марки появится уже совсем скоро, а к 2025 году в гамме будут присутствовать электроверсии всех моделей, LF-30 вряд ли станет их прообразом — скорее он представляется фантазией на тему будущего.

Фантазия эта ладно скроена — сотканный из нереальных в серийном производстве элементов кузов с двумя дверьми типа крыло чайки умело скрывает пятиметровую длину. Салон рассчитан на четверых, причем он скорее напоминает внутренности космолета, чем транспортного средства, которое должно передвигаться по асфальту. К удобству пассажиров второго ряда — заднее стекло, которое, по сути, является большим экраном с дополненной реальностью.

Компания заявляет, что четыре электромотора совокупной мощностью 544 л. с. позволяют LF-30 ускоряться с места до 100 км/ч за 3,8 сек. и разгоняться до максимальных 200 км/ч. Запас хода тоже очень достойный — 500 км. Даже жаль, что шансов проверить все эти заявления на дороге нет.

Subaru Levorg

Универсал прибыл на шоу в статусе прототипа, но по факту при переходе в серию вряд ли внешность сильно изменится, если изменится вовсе: внешне Levorg выглядит как готовый к конвейеру автомобиль. Готов ли к тому же интерьер автомобиля — сказать сложно: публике его не показали — салон был надежно скрыт за затемненными стеклами, а фотографии или изображения японская компания не обнародовала.

Впрочем, по опыту салоны в автомобилях Subaru далеко не самое главное. Гораздо важнее, что универсал переедет на платформу Subaru Global Platform, что должно гарантировать лучшую управляемость и еще больше эмоций от управления автомобилем. Кроме того, за счет использования нового оппозитного турбомотора объемом 1,8 л с непосредственным впрыском должна повыситься и динамика.

Инженеры поработали над активной безопасностью — ее будет обеспечивать усовершенствованная система EyeSight, которая получит стереокамеру с увеличенным углом обзора и четыре радара в переднем и заднем бамперах. Совместно они смогут надежнее замечать потенциальную опасность и раньше давать команду на автоматическое торможение даже в условиях ограниченного обзора. Старт продаж универсала нового поколения намечен на вторую половину 2020 года.

Toyota GranAce

Что же показал главный японский бренд? С одной стороны — много всего. С десяток беспилотников, которые находятся даже не на стадии концепта, а на стадии идеи. Среди них выделяются спортивный родстер, беспилотный автобус e-Palette и… самоходная метла. Как часто бывает с идеями, конкретной информации о них нет практически никакой.

С другой стороны, реальная новинка была лишь одна — люксовая версия минивэна HiAce под названием GranAce. Салон выделяется высококачественной кожаной обивкой с ромбовидной строчкой и отделкой деревом. Всего предусмотрено шесть посадочных мест. В движение бизнесвэн приводит 2,8-литровый дизель в сочетании с шестидиапазонным автоматом. Продажи новинки в Японии стартовали сразу после презентации, в то время как в России практически синхронно стал доступен «легковой» вариант HiAce с девятью посадочными местами.

Петр Ястребов