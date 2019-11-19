Как дорожники в Екатеринбург ездили

16–18 октября в Екатеринбурге прошла Международная специализированная выставка «Дорога 2019». На протяжении трех дней столица Урала была центром притяжения экспертов отрасли: обсуждались вопросы безопасности движения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, применения новейших технологий. Ключевой темой выставки стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дорога 2019 развернулась на территории международного выставочного центра Екатеринбург-ЭКСПО, заняв почти 11 тыс. кв. м. — два выставочных павильона и площадь пе-ред ними. Интерес к мероприятию традиционно высокий: количество участников достигло 8 тыс. человек (Дорога 2018 в Казани собрала 6 тыс. человек). В текущем году инновационные решения представили более 250 компаний из 50 российских регионов, а также эксперты из Китая, Швейцарии и Чехии. Организаторами мероприятия выступили Минтранс России, Росавтодор и ГИБДД России, а также госкомпания Автодор.

Центральным событием стал визит премьер-министра России Дмитрия Медведева, который провел в Екатеринбурге совещание по реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги. В открытии выставки и ее работе так же принимали участие первые лица дорожно-строительного комплекса страны: вице-премьер РФ Максим Акимов, глава Минтранса Евгений Дитрих, его первый заместитель Иннокентий Алафинов, глава Росавтодора Андрей Костюк и председатель правления госкомпании Автодор Вячеслав Петушенко.

В этом году выставка приобрела новый формат. Мы не просто традиционно собираемся и общаемся, а также обсуждаем ход реализации нацпроекта и комплексного плана модернизации инфраструктуры. У нас есть возможность поговорить, что необходимо еще сделать, чтобы придать обоим проектам дополнительное ускорение,— отметил Евгений Дитрих, открывая мероприятие.

Шведский опыт борьбы с ДТП

Большой интерес участников выставки вызвал доклад специалиста по безопасности транспортной администрации Швеции Маттса-Оке Белина. Он рассказал об успешном опыте реализации проекта Vizion zero по снижению до нуля смертности в ДТП. Проект реализуется с 1997 года, за 20 лет властям удалось снизить скорость движения с помощью камер, ввести дополнительные полосы для обгона и т. д. Сегодня в Швеции в ДТП ежегодно гибнет не более 25 человек на 1 млн населения. При этом, по словам Маттса-Оке Белина, Швеции удалось также изменить отношение граждан к безопасному вождению. Чтобы воспитать сознательных водителей, нам потребовалось 30 лет, и я не могу сказать, что все было гладко,— признался он.— Изначально Швеция была страной с левосторонним движением, отказ от которого тоже был довольно трудным и болезненным. Однако результаты того стоили.

Напомним, что в 2018 году правительством России была принята стратегия безопасности дорожного движения, предусматривающая достижение нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Эта концепция была отчасти позаимствована у шведских коллег.

Инновации в дорожном строительстве

Инновационное оборудование для хранения, плавления и налива вяжущего битума в Екатеринбурге представило ООО Газпромнефть — Битумные материалы, а дочерняя компания ЛУКОЙЛа ООО ЛКК-Интернешенл продемонстрировало карту для подбора марки битума в зависимости от климатических условий. С битумом тяжелая история,— отметил Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции, посоветовав развивать технологии в этом направлении. По итогам своего визита премьер-министр поручил Минтрансу и Минэнерго РФ до 15 ноября текущего года представить в правительство предложения по созданию битумных хранилищ. Проблема хранения стройматериалов, необходимых в большом объеме для реализации задач нацпроекта, ранее уже обсуждалась на многочисленных совещаниях.

На стенде ГИБДД продемонстрировали прибор, который позволяет за секунды установить факт употребления водителем наркотиков или психотропных веществ с помощью одноразовых тестов в слюне. Научно-исследовательский институт РосДОРНИИ представил макеты передвижной лаборатории для диагностики автодорог Эскандор и установку Циклос, имитирующую действие нагрузок для оценки прочности дорожной одежды. Эскандор может на ходу проводить диагностику дороги сразу по нескольким параметрам (прочность, толщина слоев, ровность, шероховатость). Циклос, в свою очередь, за два месяца работы может создать нагрузку на дорожное полотно, аналогичную десяти годам использования дороги в обычных условиях. РосДОРНИИ показал также колееобразователь, имитирующий проходы колеса по дорожному полотну. Аппарат позволяет менять температурные условия и наблюдать, как быстро и при какой нагрузке образуется колея на асфальте.

Минтранс активно работает над созданием реестра новых технологий в дорожном строительстве, который также будет содержать информацию о производителях, поставщиках и инновационной технике. Система необходима, чтобы помочь регионам более динамично и качественно подойти к реализации нацпроекта. Прототип системы уже создан и успешно функционирует, отметил Евгений Дитрих в ходе совещания с премьер-министром. В реестре уже 30 наиболее актуальных технологий, к концу года мы это количество доведем до 200,—сказал министр. Согласно нацпроекту, к концу году 10% всех контрактов в рамках дорожной деятельности должны предусматривать использование новых технологий, сейчас их доля уже превысила 40%.

Тема кадрового обеспечения нацпроекта обсуждалась в ходе круглого стола Автодорожные кадры-2020. Начальник управления административно-кадровой работы и правового обеспечения Росавтодора Максим Молчанов говорил о необходимости создания кадрового резерва, в состав которого должны войти креативно мыслящие молодые специалисты, нацеленные на реализацию инновационных проектов. В 2019 году удалось трудоустроить 300 студентов на предприятиях дорожного хозяйства, рассказал глава общественной организации Мобильные кадры страны Владислав Шамин, при этом молодые специалисты могут повысить уровень навыков, в частности для работы на определенных видах дорожной техники.

Также в ходе выставки была наглядно продемонстрирована высокая вовлеченность населения в национальный проект: в частности была представлена система учета общественного мнения, аккумулирующая отзывы граждан о дорогах из социальных сетей, интернет-ресурсов и с сайта нацпроекта bkdrf.ru. Ключевой аспект работы в рамках реализации национального проекта — это обеспечение постоянной обратной связи с гражданами,—подчеркивают в Росавтодоре.—В диалоге с жителями можно достичь максимального эффекта проводимых мероприятий, ведь главная их цель —улучшение

качества жизни населения. Собственные страницы в соцсети ВКонтакте уже созданы для всех регионов, участвующих в нацпроекте: любой гражданин может сообщить о дефекте или нарушении технологии ремонта. С начала года поступило более 5,2 тыс. обращений через сайт bkdrf.ru и сайт Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог dorogionf.ru, а также более 2,2 тыс. запросов в соцсетях. На 85% обращений уже даны ответы.

Проект «Улица Победы»

В рамках Дороги 2019 был анонсирован масштабный проект Улица Победы, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году каждый регион, участвующий в нацпроекте, должен включить в план по ремонту улицы, проспекты и площади, названные в честь Победы или героев Великой Отечественной войны. Уже сейчас ведется работа над интерактивной картой улиц, в названии которых есть слово Победа. Всего их насчитывается 1883, суммарная протяженность этих улиц —более 1,6 тыс. км. В проекте планируют участвовать 83 субъекта федерации.

Идея этого проекта исходила от нескольких регионов, рассказал Евгений Дитрих. Данные мероприятия не потребуют дополнительных расходов,—уточнил он.—Проделанная работа с учетом уже запланированных мероприятий в честь Дня Победы станет данью памяти павшим в Великой Отечествен ной войне.

Соглашение о строительстве обхода Тольятти

В ходе выставки было также подписано соглашение о строительстве обхода Тольятти с мостом через Волгу. Новая дорога станет частью международного транспортного коридора Европа—Западный Китай. Соглашение было заключено между Самарской областью и концессионной компанией Обход Тольятти. Планируется строительство более 90 км автодорог и моста длиной 3,7 км. Работы начнутся в 2019 году, а завершится —в 2023-м. Стоимость проекта —121 млрд руб.

Маршрут Европа—Западный Китай, напомним, состоит из трех основных частей. Первая —это трасса М-11 от Санкт-Петербур-га до Москвы и участки ЦКАД. Второй участок —будущая скоростная автодорога М-12 Москва—Казань: в правительстве недавно определились с ее параметрами, она будет построена к 2027 году в рамках концессии. Третий — участок от пересечения со скоростной трассой Москва—Казань до границы с Казахстаном.

Сергей Мирошников