Возраст принятия решений

Появление в 2004 году Федерального дорожного агентства полностью перезагрузило дорожную отрасль. Удалось отремонтировать 83% федеральных дорог и реализовать крупные инфраструктурные проекты: Кольцевую автодорогу в Санкт-Петербурге, дорожную сеть Олимпийского Сочи, Крымский мост. Теперь Росавтодору предстоит заниматься нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и формировать концепцию опорной сети автодорог.

Кризис отрасли

Сегодня можно без проблем добраться на автомобиле в любую точку страны, но так было не всегда. В 1990 году протяженность дорог всех уровней подчинения составляла всего 455,4 тыс. км, что втрое меньше, чем сегодня. Переход к рыночной экономике спровоцировал кризис в дорожной отрасли из-за проблемы недофинансирования, в результате созданная в золотые для отрасли годы инфраструктура пришла в упадок. Некоторые трассы не ремонтировались с 1950-х годов.

Дефицит финансирования привел к заморозке крупных инфраструктурных проектов. В 1990-х остановили строительство обхода Иркутска, успев проложить лишь первые 5 км дороги. Мост через Волгу в Ульяновске также стал долгостроем: его возводили 23 года. Экономили и на текущем ремонте, в результате к 2003 году из 46,8 тыс. км федеральных дорог (на тот момент) стандартам соответствовало не более 40%.

Чтобы исправить ситуацию, в июле 2004 года было создано Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Правительство поставило перед новым ведомством задачу привести в нормативное состояние всю федеральную сеть. Расходы на содержание автомагистралей в первые годы были невысокими — работать приходилось в чрезвычайно сложных условиях. Удавалось ремонтировать чуть более 10% протяженности сети, отсутствовали специализированные дорожные организации, наблюдался дефицит производственных мощностей, а нормативная база устарела и требовала пересмотра.

Ситуация стала меняться после 2012 года. Благодаря стабильному финансированию Росавтодор привел в нормативное состояние почти все (83%) федеральные дороги (оставшиеся 17% — это доля дорог, ежегодно приводимых в порядок). Приведение в порядок федеральной сети послужило импульсом к началу масштабного проекта по ремонту региональных дорог — нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря внедрению инновационных технологий удалось перейти на увеличенные межремонтные сроки. Сегодня трассы ремонтируются раз в 12 лет (вместо 6 лет, как раньше), капитальный ремонт проводится раз в 24 года (вместо 12 лет).

От Крымского моста до КАД

Направление, которому дорожное агентство уделяло в последние годы особенно много внимания,— это строительство новых объектов, имеющих важное стратегическое значение.

Построенная в 2010 году трасса Р-297 «Амур» Чита—Хабаровск стала заключительным этапом создания сквозного дорожного маршрута от западных границ России до тихоокеанского побережья. Ранее центральные регионы с Дальним Востоком соединяли только железные дороги. Трассу «Амур» начали прокладывать еще в 1970-х, но первые 20 лет темпы работ были довольно низкими (около 35 км в год), а к концу 1990-х строительство практически остановилось. Перелом произошел в начале 2004-го, когда к масштабному проекту подключился Росавтодор. Уже осенью 2010-го жители Дальнего Востока смогли воспользоваться новой трассой протяженностью более 2 тыс. км. Качество автодороги оценил и президент Владимир Путин, который проехал по магистрали за рулем легковой машины.

Говоря об объектах восточной части России, нужно упомянуть построенный в 2012 году вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, поставивший ряд инженерных рекордов: у него самые высокие пилоны и самый длинный пролет среди всех морских мостов.

Еще один важный проект — Кольцевая автомобильная дорога (КАД) вокруг Санкт-Петербурга, которую начали строить в 1998 году по поручению Владимира Путина. До появления КАД грузовики ездили через исторический центр города, в результате страдали от вибраций памятники архитектуры и ухудшалась экологическая обстановка. КАД решила эти проблемы.

При подготовке к Олимпиаде в 2010–2014 годах усилиями Росавтодора было построено в общей сложности 360 км дорог, 102 моста, 22 тоннеля и 30 транспортных развязок. Обход Сочи, входящий в состав трассы А-147, вывел из центра курортного города транзитный и большегрузный транспорт. Дублер Курортного проспекта сформировал новый транспортный диаметр, разгрузив прибрежную рекреационную и гостевую зоны.

Один из крупнейших проектов последних двух десятилетий — это 19-километровый Крымский мост, построенный в рекордные срок — всего за два с половиной года. За полтора года существования по нему проехало более 8 млн автомобилей, 25 декабря по нему пройдет первый пассажирский поезд Москва—Севастополь.

Финансовый контроль

Эффективность ремонта и строительства повысилась благодаря ряду ноу-хау в области финансового контроля. Активно стала применяться, в частности, практика контрактов жизненного цикла. Подрядчик, подписавший такой контракт, обязан не только построить дорогу, но также содержать ее и ремонтировать в течение всего срока действия договора. Используется практика предоставления регионам межбюджетных трансфертов. Деньги выделяются ежегодно на крупные и особо важные для социально-экономического развития РФ проекты либо на ликвидацию последствий чрезвычайных происшествий. Для получения средств субъект федерации должен заключить с Росавтодором соглашение.

По такой схеме летом текущего года Иркутская область получила 493,9 млн руб. на восстановление региональных дорог после паводка. Самарская область подписала соглашения о предоставлении трансфертов на строительство обхода Тольятти — важного элемента международного коридора Европа—Западный Китай. Общий объем федеральной поддержки регионов в 2019 году превысил 200 млрд руб.

Опора всей России

Хотя Росавтодор сегодня сосредоточен на работе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», новое дорожное строительство на федеральной сети также не останавливается. В 2019 году дорожники планируют ввести в эксплуатацию 341,5 км трасс, из них более 70 км — досрочно. Скоро закончится строительство трассы А-121 «Сортавала» в Карелии и Ленинградской области, откроют новые мосты на трассе А-331 «Вилюй» в Якутии, движение по обходу Гудермеса и по мосту через реку Самур на границе с Азербайджаном, построят обходы городов Нижнекамск и Набережные Челны (в составе М-7 «Волга»).

Росавтодор также участвует в реализации крупных федеральных проектов «Европа—Западный Китай», «Коммуникации между центрами экономического роста», «Морские порты». К 2024 году ведомство планирует увеличить пропускную способность участков, ведущих к морским портам Архангельска, Санкт-Петербурга, Выборга, Мурманска, Махачкалы и Астрахани.

Кроме того, сегодня Росавтодор вместе с госкомпанией «Автодор» и Аналитическим центром при правительстве разрабатывает важнейший стратегический документ — концепцию опорной дорожной сети России. Уже началась активная работа с регионами, которые направляют в Росавтодор предложения по строительству новых дорог. Поступившие инициативы агентство систематизирует, выстраивая в единую логичную систему.

«Концепция должна дать понимание наших шагов после завершения нацпроектов в 2024 году, в том числе ответить на вопрос, какие дороги строить, какие передавать из одной собственности в другую,— рассказывал ранее министр транспорта Евгений Дитрих.— Концепция должна дать ответ на вопрос о дальнейшем развитии магистралей и международных коридоров». Документ будет представлен в правительство уже в 2020 году.

Алина Распопова, Иван Буранов