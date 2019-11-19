Навели мосты

Еще несколько лет назад транспортная недоступность Крыма снижала его инвестиционную привлекательность, тормозила развитие различных отраслей промышленности. Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, ставшему главной транспортной артерией региона, привел к росту грузооборота и туристических потоков. Экономический рост ожидается и после запуска железнодорожной части моста — это произойдет уже в конце года.

Туристов больше, сезон дольше, цены ниже

Больше других изменения после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту полтора года назад почувствовала туристическая отрасль. По оценкам министра курортов Крыма Вадима Волченко, гостиничная деятельность и смежный бизнес дают около 20–25% совокупного дохода республики. Мост отработал два курортных сезона. В 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем в 2017-м. В 2019 году в министерстве курортов фиксируют прирост турпотока еще на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если раньше (в 2016–2017 годах) порядка 40% туристов добирались на полуостров на паромах, то в 2018-м почти половина (47%), а 2019-м 58% отдыхающих приехали в Крым по мосту через Керченский пролив.

Запуск моста привел к появлению на полуострове большего числа туристов на личном автотранспорте, рассказала “Ъ” исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная: «Они не останавливаются на десять дней в одном месте. Они путешествуют по побережью. Два-три дня в одном месте, два-три дня — в другом. Совершают туры, которые позволяют увидеть весь Крым». Такой вид туризма, по ее словам, позволил расширить рамки сезона и увеличить глубину бронирования отелей.

Руководитель представительства гостинично-туристской ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская отмечает, что транспортная инфраструктура курортных поселков даже оказалась не готова к массовому наплыву машин, в результате возникают пробки, а туристам приходится решать проблемы с парковкой.

С открытием Крымского моста и ростом турпотока стоимость отдыха на полуострове снизилась, сообщили “Ъ” в пресс-службе минкурортов Крыма. Если в 2017 году средняя цена дня размещения в отеле по сравнению с 2016-м в период высокого курортного сезона выросла на 15,8% (начиналась от 2,9 тыс. руб. с человека), то в 2018 году стоимость снизилась на 3,1% (от 2,6 тыс. руб. в сутки), а в 2019-м — уже на 8,1% (от 2,4 тыс. руб. с человека в сутки). Кроме того, отели активно стали предлагать различные скидочные программы, акции, в том числе при раннем бронировании.

Увеличилась и средняя длительность пребывания туриста в Крыму. Если в 2017 году турист в среднем отдыхал на полуострове восемь дней, то в 2018-м около 42% туристов отдыхали 7–14 дней, 34% — более 14 дней. В 2019 году 48% туристов отдыхали в Крыму 7–14 дней, 30% — более 14 дней.

Грузов на три парома

Запуск движения по автомобильной части Крымского моста сильно повлиял и на грузооборот Крыма, и на перевозки в другие субъекты федерации. В 2016 году на паромах через Керченский пролив было перевезено 296,4 тыс. грузовиков, в 2017-м — 315,5 тыс. В общей сложности в 2016–2018 годах с помощью паромов перевезли 850 тыс. фур. При этом всего за год по автомобильной части моста (с 1 октября 2018 года) проехало 723 тыс. грузовиков. Наибольшая интенсивность движения зафиксирована в июле текущего года — 73,1 тыс. автомобилей за месяц, а 26 сентября был установлен суточный рекорд: по мосту проехало 2,93 тыс. фур.

В связи с отсутствием грузопотока с октября 2018 года работа Керченской паромной переправы была приостановлена, рассказали в министерстве транспорта Крыма. Ее работа возобновилась лишь в феврале 2019-го, но за все лето паромы перевезли через пролив в несколько раз меньше грузовиков и легковых авто, чем перевозили в любой день лета 2017 года. Переправа за сутки перевозила до 13 тыс. транспортных средств, мост в рекордные дни — почти втрое больше.

Затраты на логистику при доставке груза в Крыму после запуска автомобильной части моста снизились примерно на 40 тыс. руб. с грузовика (раньше таков был тариф за переправу через Керченский пролив в обе стороны), рассказал “Ъ” председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин. Он отметил, что ранее при благоприятной погоде в Керченском проливе на доставку товара на грузовиках из Москвы в Симферополь уходило примерно пять-шесть суток, сейчас этот срок снизился в два раза, что позволило организовать доставку на полуостров скоропортящихся товаров.

Вокзалы ждут пассажиров в декабре

До весны 2014 года железная дорога была самым крупным работодателем в Крыму: на ней работали более 11,5 тыс. человек. Два из трех туристов добирались на полуостров поездом. Но в конце декабря 2014-го украинские власти запретили движение поездов через границу с Крымом, в результате крымские железные дороги лишились выхода на материк. Вокзалы опустели. Число сотрудников ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД), которое было создано для организации железнодорожных перевозок на полуострове, сократилось больше чем на треть (до 7 тыс.).

Первые пассажирские поезда по Крымскому мосту начнут курсировать 25 декабря. Предполагается, что в первый год работы моста по железной дороге будет проходить 47 пар поездов в сутки — 12 грузовых и 35 пассажирских. К 2025 году интенсивность движения превысит 50 пар поездов в сутки, а спустя 20 лет после открытия моста — 65 пар поездов.

Железная дорога соединит крымские города с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другим населенными пунктами на материке. Однако в пути провести придется больше времени, чем в 2013 году: если поезд из Симферополя в Москву через территорию Украины шел 24–25 часов, то сейчас дорога займет 33 часа.

Глава ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная считает, что популярность поездов в Крым будет зависеть от тарифной политики КЖД и «Гранд Сервис Экспресс» — компании, которая будет выполнять пассажирские перевозки на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга: «Поток туристов увеличится, если будут спецтарифы для групп, для молодежи, для детей на каникулярное время. Тарифы должны быть заточены под развитие туррынка». Сегодня цены на железнодорожные билеты на вторую половину декабря начинаются от 3,1 тыс. руб. для направления Москва—Симферополь и от 3,7 тыс. руб. для направления Петербург—Севастополь. Для сравнения: стоимость авиабилетов на полуостров из Москвы в аэропорт Симферополя на аналогичные даты начинается от 3,5 тыс. руб. (без багажа), но ближе к летнему сезону они, как правило, дорожают. В минтрансе Крыма ожидают увеличения численности перевозимых пассажиров с 3,1 млн человек в 2018 году (перевозки пригородными поездами) до 6,1 млн пассажиров к 2022-му (в том числе 2,3 млн пассажиров поездами дальнего сообщения).

Грузовые поезда должны начать курсировать по Крымскому мосту в июне 2020 года: в конце октября проводились испытания основных элементов железнодорожной части с помощью локомотива с 23 вагонами с щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонн. С запуском движения грузовых поездов планируется увеличение объемов грузов, перевозимых КЖД, с 3,8 млн тонн в 2018 году до 6,1 млн тонн к 2022-му. В пресс-службе КЖД “Ъ” сообщили, что с 2014 по 2019 год на ремонт и обновление пассажирского хозяйства потратили более 400 млн руб. Ремонты провели почти на всех крупных железнодорожных вокзалах. В Минтрансе РФ рассказали, что в середине сентября для КЖД было приобретено 166 пассажирских вагонов (2017–2018 годов постройки) дальнего следования и 10 локомотивов.

Аграрии ждут снижения затрат

Запуск движения грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста положительно повлияет на развитие агропромышленного комплекса полуострова, рассказал “Ъ” министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин: «Снизятся цены, и более доступными станут товары, необходимые для потребностей отрасли: корма для животных, удобрения, запчасти для сельскохозяйственной техники, оборудование, сырье». Прогнозируется снижение себестоимости производимой продукции благодаря снижению затрат (по оценкам сельскохозяйственных товаропроизводителей, только из-за снижения затрат на доставку сырья они уменьшатся до 15%). После ввода в эксплуатацию двух веток Крымского моста министр ожидает увеличения объема вывозимых из республики товаров (в том числе скоропортящейся продукции), снижения цен в регионе и увеличения объема инвестиций в агрокомплекс.

По данным Росстата, за прошедший год на территории Крыма средние потребительские цены на отдельные виды овощей и фруктов снизились (капуста подешевела на 15%, свекла и помидоры — на 20%, картофель и морковь — на 5%, лимоны — на 10%, бананы — на 3%). Оборот розничной торговли в Крыму за 2018 год и девять месяцев 2019-го также показал положительную динамику, составив 256,2 млрд и 183,7 млрд руб. соответственно, что в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом и девятью месяцами 2018-го больше на 9,5% и 3,8%.

«Запуск железнодорожной ветки Крымского моста приведет к еще большему развитию конкуренции на полуострове и упростит доставку грузов крупными железнодорожными партиями, что, безусловно, будет фактором, стабилизирующим ценовую ситуацию»,— заявили “Ъ” в пресс-службе минпрома Крыма.

В то же время, говорит председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев, главная проблема Крыма — отсутствие «цивилизованной оптовой торговли» и мощностей для хранения и частичной переработки товаров: «Для низких цен поставки должны быть оптовые и больших размеров. Продукты питания требуют специальных складов, соблюдения температурного режима хранения». Он считает, что темпы роста транспортных возможностей Крыма пока опережают развитие логистической инфраструктуры. «Мы можем хоть космическими кораблями бесплатно возить продукцию и быстро, но ее все равно нужно где-то хранить»,— резюмирует Сергей Макеев.

Весной президент Владимир Путин поручил властям Крыма и Севастополя разработать план создания оптово-распределительных центров и строительства овоще- и плодохранилищ на полуострове. В Севастополе такой центр может быть построен на базе Севморпорта — об этом на встрече с журналистами рассказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев: эта идея сейчас изучается. «Если бы у нас были центры с холодильниками, мы могли бы зимой удерживать цены хотя бы на те продукты, которые в Крыму производятся», — сказал господин Развожаев.

Вадим Никифоров, Симферополь