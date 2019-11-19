Дорожную стройку переводят в «цифру»

Одно из приоритетных направлений развития транспортного комплекса — цифровая трансформация производственных процессов. Для повышения координации работ и контроля дорожного ремонта Росавтодор создал решение на платформе СОУ «Эталон», которое представляет собой единое цифровое пространство по взаимодействию всех участников процесса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Система позволяет в онлайн-режиме отслеживать, что происходит в конкретном субъекте РФ и на конкретном участке дороги. Минтранс России и Росавтодор протестировали «Эталон» еще в 2017–2018 годах в ходе реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас система используется для контроля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Эталон» позволяет дистанционно отслеживать не только ход строительства, но и готовность различных документов, программ дорожной деятельности, конкурсов, а также контролировать заключение контрактов с подрядными организациями.

Разработана и действует система навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание автодорог — программно-технический комплекс «Дортранснавигация». Система позволяет дистанционно контролировать спецтехнику, занятую на работах по содержанию федеральных автодорог. Диспетчеры в центрах управления получают информацию с мест с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС. Сейчас под контролем системы работает свыше 7 тыс. дорожных машин.

Новую электронную услугу по оформлению договора на присоединение объектов дорожного сервиса на федеральных дорогах Росавтодор презентовал еще в прошлом году. Концепция развития объектов дорожного сервиса предполагает в ближайшие годы строительство на федеральной сети 46 автозаправочных станций, 426 площадок отдыха, 50 пунктов питания, 166 станций техобслуживания и 56 мотелей. Сейчас вдоль федеральных трасс расположено более 2,3 тыс. таких объектов.

Еще одно важное направление в области цифровизации — внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), позволяющих автоматизировать управление дорожным движением. В рамках развития ИТС сегодня уже внедряются автоматизированные пункты весогабаритного контроля (АПВГК). Подобные приборы необходимы для контроля и вынесения постановлений в отношении нарушителей, по вине которых дороги преждевременно разрушаются. Сегодня на федеральной дорожной сети работает 20 АПВГК, до 2024 года планируется размещение еще 387 приборов. 366 пунктов весогабаритного контроля появится на региональных трассах в течение четырех лет. Важной частью ИТС являются также автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД: их применение позволяет снизить аварийность в очагах концентрации ДТП. В 2019 году на федеральной сети было установлено более 1 тыс. дорожных камер. Развитие ИТС крайне важно для движения беспилотных автомобилей, которые уже постепенно появляются на дорогах. В перспективе транспортные средства без водителей должны получать сведения об условиях движения с датчиков, установленных вдоль магистралей. Первые испытания беспилотников Росавтодор провел в 2018 году на Крымском мосту.

Планируется также создать единую цифровую модель дорожной сети. Предполагается, что дорожники в рамках обследования автомагистралей и трассы зафиксируют местоположение всех ограждений, знаков, развязок, площадок отдыха, комплексов фиксации нарушений ПДД, рамок системы «Платон», примыканий и пересечений дорог в одном уровне, наземных и надземных пешеходных переходов, железнодорожных переездов и т. д. Также будут собраны данные об обстановке в границах полос отвода трассы, сведения об остаточной упругости покрытия. Все эти данные занесут вместе с координатами в автоматизированный банк данных «Дорога». Участки, не требующие ремонта, будут окрашены в зеленый цвет, участки, которые потребуют ремонта в ближайшее время,— в желтый, участки, требующие незамедлительного обслуживания,— в красный. Работу по созданию такой цифровой модели проведут в течение трех лет.

Другое перспективное направление — это применение в дорожной отрасли BIM-технологий (он англ. «Building Information Model»). Речь идет о цифровом моделировании и управлении полным жизненным циклом объекта. Такие технологии позволяют, во-первых, увеличить скорость проектирование дороги, сократив при этом количество ошибок. Также упрощается процесс приемки работ. В итоге снижается конечная стоимость строительства. Уже принято решение создать рабочую группу при Минтрансе России по применению BIM-технологий в дорожном строительстве.