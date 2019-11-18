В Перми закрыли кафе, в которых отравились 27 человек

В Перми приостановлена работа двух кафе — «О-fit», расположенного в спорткомплексе «Олимпия» на ул. Мира, 41, и кафе «Овсянка» на ул. Ленина, 26. Основанием для этого послужили нарушения, выявленные Роспотребнадзором и краевым минздравом, после того как в этих кафе отравились 27 человек. Часть из пострадавших госпитализирована, у них выявили сальмонеллез.

После проверки кафе выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе по набору и площади помещений, условиям хранения готовой продукции и другим, сообщается на сайте краевого Роспотребнадзора.