Андрей Назаров призвал пересмотреть схему аутсорсинга в медучреждениях

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров сегодня на оперативном совещании в кабмине призвал министра здравоохранения Максима Забелина обратить внимание на работу сервисных организаций, привлеченных в медучреждения на условиях аутсорсинга. «Например, в ГКБ №13 электрики на аутсорсинге и приходят раз в неделю. Две проблемы в связи с этим — обслуживание аппаратуры, где нужны электрики-профессионалы. Вторая — элементарно лампочка перегорает в палате, и просят пациента ввернуть. Мне кажется, это не совсем верно: загипсованный пациент начинает лезть на стремянку и менять лампочку»,— отметил вице-премьер.

Социальные учреждения в Башкирии — школы и больницы — активно начали передавать непрофильные услуги сторонним сервисным организациям в 2017 году. Инициатива исходила от тогдашнего главы республики Рустэма Хамитова. Целью была экономия бюджетных средств. Летом 2018 года господин Хамитов признал, что практика оказалась эффективна не везде.

В 2017 году Башкирия, по данным РБК-Башкортостан, оптимизировала 29,1 из 72,6 тыс. (40%) ставок в государственных и муниципальных учреждениях, передав эти функции малому бизнесу на аутсорсинг.

Влада Шипилова