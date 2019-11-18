HP отклонила предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP отклонил предложение своего конкурента Xerox о покупке. В пресс-релизе HP говорится, что сделка оценивалась примерно в $33,5 млрд. HP считает, что ее «существенно недооценили», а слияние «не отвечает интересам акционеров» компании.

«Принимая это решение, совет директоров также учитывал весьма условный и неопределенный характер предложения, в том числе потенциальное влияние чрезмерной задолженности (Xerox.— “Ъ”) на акции объединенной компании»,— говорится в письме, направленном HP главе Xerox Джону Висентину.

В HP также выразили обеспокоенность из-за снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении. «Мы осознаем потенциальные преимущества объединения и открыты для изучения вопроса о том, представляет ли оно ценность для акционеров HP»,— добавили в HP.

Рыночная стоимость HP составляет около $27 млрд, что почти втрое больше стоимости ее конкурента. О планах Xerox купить HP ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Xerox хотела оплатить сделку частично наличными, а частично — собственными акциями. По словам источники WSJ, Xerox получила уведомление от одного из крупных банков о готовности предоставить кредит для сделки с HP.