Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН

Силовые ведомства Новосибирска проводят обыски в Сибирском отделении РАН. Эту информацию “Ъ-Сибирь” подтвердил Андрей Соболевский, начальник центра общественных связей СО РАН, добавив, следственные действия проводились в управлении делами СО РАН на улице Терешковой.

Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН. По данным агентства, дом пять лет назад был предоставлен действующему на тот период председателю СО РАН по договору соцнайма, а затем приватизирован на имя его дочери. До того момента коттедж был имуществом РФ, его стоимость оценивается в 70 млн руб. Получить комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

О том, как силовики задержали бывшего управленца СО РАН, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Научно обоснованный конвой»

Илья Николаев