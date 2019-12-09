Сегодня исполняется 75 лет директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому

Его поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогой Михаил Борисович, Вы встречаете свое 75-летие в расцвете творческих, интеллектуальных и, надеюсь, физических сил. В иные времена и по отношению к иным людям подобные слова были откровенным лукавством. Но по отношению к Вам — это чистая правда. Вы — один из самых заслуженно известных деятелей мировой культуры, который отстаивает самоценность духовной жизни человечества, ее гуманистический фундамент, не поступаясь при этом национальными интересами. За годы своего руководства Эрмитажем Вы многократно приумножили славу этого мирового института культуры, который стал одним из символов нашего Отечества. Вместе со своими сотоварищами по культурному делу Вы сумели доказать всей России и всему миру, что Петербург уже давно перестал быть «столичным городом с провинциальной судьбой». Вы знаете, как отстаивать права и интересы российской культуры во имя настоящего и будущего нашей страны. Ради этого стоит жить и работать. А в России, как известно, надо жить долго. Чего Вам и желаю.

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