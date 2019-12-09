Милан Кундера, писатель

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90-летнему классику европейской литературы Милану Кундере вернули чешское гражданство — спустя 40 лет после того, как он был его лишен. Чтобы в полной мере оценить эту, безусловно, положительную новость, необходимо понимать, насколько личность Кундеры и его эмиграция — чувствительная тема для чехов. Напомним, писатель выступал против ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора, был исключен из коммунистической партии и эмигрировал во Францию в 1975 году, а его книги оказались запрещены. Парадокс в том, что Кундеру невзлюбили не только тогдашние коммунистические власти, но и… другие чешские диссиденты (в ходу даже версия, что в нем видели конкурента Вацлаву Гавелу). В новом веке скандалов меньше не стало. К примеру, в 2008-м Кундеру обвинили в одном старом доносе, якобы сделанном им в 1950-м, хотя сам писатель все отрицал, а петицию против его «очернения» подписали 11 всемирно известных собратьев по цеху. Как бы то ни было, последние десять лет классик творит на французском, причем перевод своих французских романов на чешский он запретил. Нынешняя новость — попытка начать новую главу в отношениях писателя и его родины. Говорят, огромную роль в том, что это символическое примирение стало возможно, сыграла жена Кундеры Вера (в интервью чешским СМИ она рассказывала о ностальгии по Чехии и их родному Брно), а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который в прошлом году озвучил саму идею вернуть гражданство. Официальные лица уже говорят о символическом возвращении писателя на родину, но даже в этом проглядывает парадокс. Дело в том, что сам Кундера в Чехии уже несколько раз бывал и после падения режима, от которого он уехал во Францию.

Кирилл Журенков