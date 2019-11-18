16,4 миллиарда долларов составил объем прямых инвестиций из стран дальнего зарубежья в Россию в первом полугодии 2019 года, свидетельствуют данные ЦБ. За год показатель увеличился на 63%. В числе стран, вложения из которых росли, Катар, из которого впервые пришел $1 млрд (в РФПИ) после визита Владимира Путина в страны Персидского залива. Основной же прирост инвестиций (вдвое за год) наблюдался из традиционных офшоров — Кипра, Нидерландов и Ирландии, на которые пришлось более $11 млрд из всего объема вложений за период. Вдвое выросли вложения из Франции — до $1,4 млрд. Основной отток же прямых инвестиций пришелся на Швейцарию и США.