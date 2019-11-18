Закупке сделали томографию

В Астраханской области суд в очередной раз продлил арест директору ООО «ВМТ-техсервис» Алексею Ляхову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере при поставке медицинского оборудования для одной из больниц Астрахани. Следствие полагает, что, выполняя госконтракт на сумму 11,5 млн руб., «ВМТ-техсервис» поставило медучреждению бывший в употреблении рентгеновский излучатель для компьютерного томографа. Защита утверждает, что никто не проводил экспертизу поставленного оборудования, а по заявленной заказчиком цене купить новые части томографа невозможно. Адвокаты настаивают на том, что уголовное дело связано с коммерческой деятельностью организации, поэтому ее директор не должен до суда содержаться под стражей.

Кировский районный суд Астрахани продлил до 29 декабря срок содержания под стражей волгоградскому предпринимателю Алексею Ляхову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что волгоградское ООО «ВМТ-техсервис», которое возглавляет господин Ляхов, в январе 2018 года поставило в ГБУЗ «Александро-Мариинская областная клиническая больница» (АМОКБ) подержанное медицинское оборудование.

Тендер на оказание услуг по ремонту компьютерного томографа Somatom Definition AS Siemens c заменой рентгеновского излучателя был объявлен Александро-Мариинской областной клинической больницей в декабре 2017 года. За замену запчасти медучреждение было готово заплатить 11,7 млн руб. ООО «ВМТ-техсервис», занимающемуся ремонтом электронного оборудования. Оно оказалось единственной организацией, заявившейся на конкурс, и с ним в конце января был заключен контракт на 11,5 млн руб. Оплата производилась за счет регионального ТФОМС и собственных средств клиники. По условиям контракта исполнитель должен был демонтировать сломанный излучатель Straton MXP 46, а затем установить и настроить новый. Новый излучатель установили 16 марта 2018 года.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено следственным отделом УФСБ по Астраханской области 29 января 2019 года, а в мае этого года было предъявлено обвинение директору ООО «ВМТ-техсервис» Алексею Ляхову, после чего он был заключен под стражу. Уголовное преследование господина Ляхова началось после того, как ООО «Сименс здравоохранение» (дочерняя компания германского Siemens Healthcare, 99,9%) сообщило в УФСБ, что в томограф установлен бывший в употреблении излучатель, демонтированный с другого томографа.

В ООО «Сименс здравоохранение» заявили, что компания не инициировала уголовное преследование руководителя ООО «ВМТ-техсервис», а лишь по запросам УФСБ предоставила информацию об истории излучателя, установленного в томограф в ГБУЗ «Александро-Мариинская областная клиническая больница». Согласно данным системы учета компании Siemens Heathineers (0,1% в уставном капитале ООО «Сименс здравоохранение»), излучатель был произведен в Германии в ноябре 2015 года и почти сразу установлен на томограф в клинике города Ричмонд (США). С 28 сентября 2017 года прибор числился в системе как демонтированный. Из материалов дела также следует, что компания Siemens не давала ООО «ВМТ-техсервис» разрешения на ввоз в Россию продукции под своей торговой маркой, следовательно, товар считается контрафактным. Кроме того, ООО «Сименс здравоохранение» сообщило, что в январе 2018 года уведомляло «ВМТ-техсервис» о недопустимости нарушений прав производителя и направило волгоградской фирме коммерческое предложение на покупку рентгеновского излучателя на 16,3 млн руб.

Как рассказала “Ъ” мать Алексея Ляхова Татьяна, «ВМТ-техсервис» действительно закупило оборудование для астраханской больницы в США, но по договору оно должно было быть поставлено в Россию новым.

Единственный учредитель ООО «ВМТ-техсервис» Сергей Мицуков говорит, что ничего не знает о том, как происходила эта госзакупка. На следствии он заявил, что не интересуется хозяйственной деятельностью ООО. По данным портала госзакупок, с 2016 года ООО «ВМТ-техсервис» выиграло не менее 13 контрактов только на ремонт томографов, в том числе с заменой различных их деталей, в медицинских учреждениях Волгограда, Астрахани и Элисты на 43 млн руб. В этом году ООО подписало пять таких контрактов с волгоградскими больницами на 1,7 млн руб.

Со стороны больницы, как утверждает защита, жалоб на качество излучателя не было. Главврач больницы Евгений Калашников сказал “Ъ”, что знает о расследовании уголовного дела, но оно было возбуждено до его назначения на нынешнюю должность (29 сентября 2019 года), поэтому пояснить он ничего не может. Сейчас томограф в больнице работает.

«Изначально в закупке было указано, что должен быть установлен новый излучатель,— отмечает адвокат Алексея Ляхова Ольга Галушкина.— "ВМТ-техсервис" обратилось к своим поставщикам в США, у которых заказывали новое оборудование. В тексте контракта указано, что поставить надо новое оборудование. Оно пришло в Россию в упаковке, визуальных изъянов на нем не было. Когда началось уголовное разбирательство, волгоградская фирма обратилась к поставщикам, те сообщили, что трубка новая. Она действительно была установлена на другой томограф, но на нем по каким-то причинам не использовалась и через какое-то время была снята. Сейчас томограф в АМОКБ работает, излучатель прошел несколько этапов приемки больницей, никаких претензий не возникло». По мнению госпожи Галушкиной, если бы у медучреждения возникли сомнения относительно качества поставки, могла бы идти речь о гражданско-правовых отношениях, но никак не об уголовном деле. По мнению адвоката, за 11,5 млн руб. новый излучатель не установил бы никто. «У следствия полгода не было потерпевшего, потому что больница всем довольна,— говорит госпожа Галушкина.— Потерпевшим сделали астраханский ТФОМС, которому тоже нет разницы, на что больница потратила средства». Второй адвокат господина Ляхова Дмитрий Терешин говорит, что защита несколько раз ходатайствовала об экспертизе оборудования, поставленного ООО «ВМТ-техсервис»: «Нам даже не отказывают, а просто не отвечают».

Как следует из жалоб, которые мать обвиняемого в октябре этого года направила прокурору Астраханской области Александру Лычагину, начальнику регионального управления ФСБ Сергею Варламову и председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, основания для содержания Алексея Ляхова в СИЗО у следствия нет, кроме того что он не признает вину и проживает в Волгограде, а не в Астрахани, где ведется следствие. «По практике, которая сложилась в Астраханской области, всех, кто проживает не в Астраханском регионе, берут под стражу»,— пишет Татьяна Ляхова. По словам адвоката Ольги Галушкиной, суд не прислушивается к доводам защиты о том, что содержать господина Ляхова под стражей нет необходимости. «В августе были приняты поправки в ст. 108 УПК РФ, согласно которым бизнесменов нельзя заключать под стражу, если предполагаемое преступление связано с предпринимательской деятельностью. Однако суд заявляет, что преступление не связано с хозяйственной деятельностью, и оставляет Алексея Ляхова под стражей»,— говорит адвокат.

Сергей Петунин, Саратов