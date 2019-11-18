Отменять нельзя признавать

Московский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 15 ноября, отложил рассмотрение дела об отмене результатов выборов на УИК № 1386, однако днем ранее создал прецедент в городе, отменив результаты на УИК № 1393 (оба относятся к МО «Новоизмайловское»). Данную осторожность истцы и их представители объясняют опасениями ввиду предстоящей апелляции в городском суде: ИКМО намерена обжаловать решение. Эксперты с ними солидарны и уверены, что на кону могут стоять судейские карьеры.

Прецедент случился 14 ноября. Судья Татьяна Лемехова, которая занимается исками по УИК № 1386, № 1393 и другим, приняла решение отменить результаты выборов на участке № 1393. Как сообщали наблюдатели и кандидаты, члены УИК сбежали с бюллетенями, не составив протокол.

На это и другие нарушения обратила внимание судья, которая и отменила результаты выборов. Все факты, перечисленные истцами в исковом заявлении, были подтверждены просмотром видеозаписи с камер на участке. В ходе судебных заседаний были заслушаны свидетели, среди которых были наблюдатели и сами члены комиссии.

Согласно закону, результаты выборов на данном участке должны быть аннулированы, а итоги выборов в целом — подведены без учета результатов УИК № 1393. Таким образом, меняется состав муниципалитета. При этом решение об отмене результатов выборов на другом участке ставит под сомнение правомочность существования совета муниципалитета в том составе, в котором он существует в данный момент.

Татьяна Лемехова перенесла заседание по второму участку (№ 1386) на 18 декабря. Ей необходимо истребовать все жалобы на УИК в период с 8 по 10 сентября. Истцы убеждены, что ситуация создана искусственно для затягивания процесса: судья хочет дождаться решения городского суда по обжалованию ее предыдущего решения.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор солидарен с теми, кто выдвигает данные предположения. «Думаю, у судей сейчас нет единого мнения, как относиться к этим выборам, потому что есть совершенно вопиющие факты нарушений. С одной стороны, есть общая тенденция: выборы прошли, "Единая Россия" победила,— а с другой стороны, имеются слишком явные нарушения. Судьи ждут прецедентного решения от горсуда, чтобы по нему, как по лекалам, принимать все остальные решения. Не может же быть такого, что одно и то же событие интерпретируется по-разному. Тяжесть нарушений не играет никакой роли в таких делах. Я уверен, что суды просто ждут решения, от которого они будут отталкиваться»,— заявил господин Конфисахор.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников убежден, что судьи переживают не за честные выборы, а за свою карьеру. «Каждый судья заботится о своей репутации. Если они будут понимать, что их решения в массовом порядке будут отменяться, то для каждого из них это, условно говоря, плохой КПД. Первый раз все осторожно идет. Если будет обкатанная, понятная ситуация, то потом все будут действовать по ее сценарию. Пока, в первый раз, все идет тяжело»,— убежден эксперт.

Олег Дилимбетов