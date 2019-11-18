Шла дивизия вперед

СКА отлично провел дальневосточное турне, одержав победу во всех трех матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В воскресенье рано утром армейцы обыграли во Владивостоке местный «Адмирал» со счетом 2:1, победную шайбу забросил в овертайме капитан СКА Сергей Плотников. Петербургская команда впервые в этом сезоне одержала четыре победы подряд.

Конечно, это не самое большое достижение в российской истории СКА. Бывало, что на старте сезона армейцы одерживали почти два десятка побед кряду. Но не стоит забывать, что сейчас в петербургской команде нет ярко выраженных звезд — Артемий Панарин, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Илья Ковальчук играют в НХЛ. У последнего, выигравшего в хоккее все титулы, кроме Кубка Стэнли, даже возникли проблемы в «Лос-Анджелес Кингз»: Ковальчука вывели из состава за слабую игру. Тренер СКА Алексей Кудашов строит команду, главный козырь которой — коллективные взаимодействия. Эта стратегия начинает приносить плоды.

Странно, что армейцам удалось стабилизировать игру сразу после завершения «Кубка Карьялы», куда отлучались главный тренер СКА Кудашов (он же тренер сборной России) и несколько игроков команды. Да еще в ходе дальневосточного турне, считающегося самым трудным в КХЛ. В первом матче, как уже рассказывал “Ъ”, петербуржцы обыграли в Хабаровске неуступчивый «Амур» со счетом 3:1. Затем самолет перенес их в Пекин, где была игра с «Куньлунь Ред Стар», одним из зарубежных клубов КХЛ. СКА пришлось сложнее, победу принес точный бросок 19-летнего Кирилла Марченко в овертайме (3:2).

Дальше — переезд на крайнюю точку страны, во Владивосток, где петербуржцев ждал «Адмирал», возглавляемый Сергеем Светловым, известным в прошлом игроком московского «Динамо» и сборной СССР. Интересно, что до визита СКА «моряки» имели за плечами серию из трех побед, столько же было у армейцев, с учетом победы над рижским «Динамо» (4:3), состоявшейся в начале ноября, до «Кубка Карьялы».

Матч снова получился не столько зрелищным, сколько упорным. Но, во-первых, гости не уступили в движении, несмотря на смену часовых поясов и утомленность от перелетов. Во-вторых, создали больше моментов, даже несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Владимира Ткачева (7 шайб и 15 передач), получившего травму в игре с «Амуром». Снова подвела реализация. Если бы петербуржцы чаще попадали в ворота, они могли бы выиграть в основное время. А так пришлось отыгрываться после точного броска шведского легионера «Адмирала» Адама Альмквиста (28-я минута). Армейцы в этот момент играли в меньшинстве. Сравнять счет удалось спустя десять минут при спорных обстоятельствах. Судьи решили посмотреть на мониторе момент у ворот «Адмирала», когда финский вратарь хозяев Юхо Олкинуора (чемпион мира) выгреб шайбу «ловушкой» с линии. Видеопросмотр показал: гол был. Его автор — форвард СКА Максим Карпов.

Дело дошло до овертайма (как и в матче с «Амуром»), где команды играют «три на три». И тут все решил точный бросок капитана СКА Сергея Плотникова со средней дистанции. Таким образом команда Кудашова одержала четвертую победу подряд и в хорошем настроении возвращается в Петербург, где ей предстоит серия матчей на своей площадке. Первый из них — 22 ноября с череповецкой «Северсталью», аутсайдером Западной конференции КХЛ. СКА после побед на Востоке закрепился на втором месте конференции, дышит в спину ЦСКА, которому уступает два очка.

Юрий Балетов