Нормированный график

На прошлой светской неделе общество продолжило переваривать «Норму». С шутки о спектакле Максима Диденко начал благотворительную вечеринку «Rock Charity Battle» фонда «Друзья» Иван Ургант. Сам он, впрочем, спектакль не смотрел, точнее, даже отказался смотреть. Заочно «Норма» произвела на господина Урганта сильное впечатление. Он шутил о ней не только в кругу «Друзей», половина из которых и правда побывала на премьере, он шутил и в эфире «Вечернего Урганта», то есть на всю страну. Говорили о «Норме» и на премии «Сделано в России» проекта «Сноб». Ну хотя бы потому, что проходила она в здании Театра на Малой Бронной. Награда в номинации «Театр» досталась Олегу Липовецкому за спектакль «Мертвые души», можно не сомневаться, нашумевшая московская постановка войдет, как минимум, в шорт-лист премии в следующем году. Самое смешное, что о «Норме» говорили даже на бэкстейдже TSUM Fashion Show. Участвовавшая в показе Ксения Драныш, девушка художника Павла Пепперштейна, делилась с другой моделью: «Это интересно. Но я не читала произведение Сорокина. А Паша читал! Говорит, близко к тексту». То же самое происходило на вечеринке Chanel в бутике Aizel: актрисы Александра Ревенко и Марина Васильева делились впечатлениями все о том же спектакле.

И главные светские события недели были такими, ну, театрализованными. Премию «Сделано в России», как и в предыдущие годы, ставил Савва Савельев. В этот раз на сцене театра был суд: судейская тройка, прокурор и адвокат разбирали дела, имевшие место в России за последний год, каждую номинацию предваряло вступление, когда известные люди, будь то Ирина Прохорова или актер Александр Кузнецов, зачитывали речи разных людей и разного времени. Например, господин Кузнецов, предваряя номинацию «Медиа», прочел текст песни Бориса Гребенщикова «Вечерний мудозвон», а госпожа Прохорова читала одну из речей Кирилла Серебренникова, которые ему пришлось произносить в суде. В номинации «Литература» награду получила спецкор “Ъ” Ольга Алленова за книгу «Форпост. Беслан и его заложники». Лучшим в «Бизнесе» стал интернет-магазин Wildberries, в номинации «Наука» — Сергей Богданов за разработку инновационного способа пластических операций для пострадавших с ожогами лица. Первенство в номинации «Общество» взяла Ирина Меньшенина за проект «Килиманджаро. Я могу!». В номинации «Экология» победила ГМК «Норникель», что многих изумило, за поддержку экоактивизма и технологическое переоснащение компании, в номинации «Большая страна» — Татьяна и Владислав Филевы, группа компаний S7, а в номинации «Медиа» — проект «ОВД Инфо». Прошла церемония с блистательной динамикой: победителям слова не предоставляли, так что осторожные зрители, садившиеся поближе к выходу, так никуда и не захотели уйти.

С вечеринки фонда «Друзья» во «Временах года» тоже никто долго не хотел уходить. В чувственном исполнении золотых хитов Аллы Пугачевой соревновались Игорь Ахмеров, Алексей Васильчук, Игорь Чаркин и Иван Стрешинский. Количество спонсоров и партнеров «Друзей» каждый год увеличивается, угощений и напитков, строго за благотворительные фишки, все больше. Развеселившиеся Яна Рудковская и Виктория Шелягова не отпускали Ивана Урганта без совместного селфи, дым стоял коромыслом, но лишь во имя добра. Наталья Барщевская, вернувшаяся в Москву и в светскую жизнь после долгого лондонского перерыва, отметила, что просто счастлива быть на вечеринке, куда приехала с другого благотворительного ивента: там атмосфера боли и беды камнями сыпалась ей на душу.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”