Главные новости к утру 17 ноября

Советник украинского президента Андрей Ермак сообщил о «завершающем этапе» возвращения задержанных Россией кораблей. Два информированных источника “Ъ” сообщили, что Россия готова вернуть корабли до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. По данным украинских СМИ, малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые были задержаны 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе, могут быть переданы Украине в ночь на воскресенье, но пока эта информация не подтверждена. Подробее

В Иране на фоне протестов отключился интернет. По данным NetBlocks, проблемы стали фиксировать в пятницу, 15 ноября. В субботу, 16 ноября, в 20:45 (21:15 мск) количество подключений в стране упало до 7%. Также отключена мобильная связь крупнейших операторов страны. В Госдепартаменте США осудили попытку отключения интернета в Иране.

Президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить плату за размещенные там американские вооруженные силы — примерно до $8 млрд, передает Foreign Policy. Это — часть плана Вашингтона по оказанию давления на союзников с целью увеличения расходов на оборону. Действующее соглашение о 54 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Японии, истекает в марте 2021 года. Впервые, по данным издания, требование было предъявлено японским чиновникам Джоном Болтоном в июле 2019 года во время поездки в регион.

В ходе протестов в Боливии погибли по меньшей мере 23 человека, 715 человек получили ранения, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ). Также организация осудила указ временного президента Боливии Жанин Аньес, согласно которому вооруженные силы страны освобождаются от уголовной ответственности при наведении порядка.

Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Россияне потеряли шансы на первое место в группе I. Бельгийцы стали победителями группы. Подробнее