Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Россияне потеряли шансы на первое место в группе I. Бельгийцы стали победителями группы.

Голы забили: Джикия (79) — Торган Азар (19), Эден Азар (33, 40), Лукаку (72). В Брюсселе россияне проиграли 1:3.

В заключительном матче отборочного тура команда России сыграет на выезде со сборной Сан-Марино. Бельгийцы примут команду Кипра. Обе встречи состоятся 19 ноября.

Превью к матчу читайте в публикации “Ъ” «Сборная России сыграет с разницей».