ЦБ сообщил об удвоении числа эскроу-счетов

Количество эскроу-счетов и сумма средств на них за два последних месяца увеличились более чем вдвое, следует из опубликованных ЦБ данных. Если в конце августа в банках насчитывалось 10,1 тыс. счетов, на которых было размещено 30,2 млрд руб., то по состоянию на конец октября — уже 23,2 тыс. с общей суммой депонированных средств в 73,8 млрд руб. В январе—мае ежемесячно открывалось лишь 200–800 счетов (тогда застройщики еще могли привлекать средства дольщиков напрямую), с августа темпы прироста их числа достигли 5 тыс. в месяц.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики лишены возможности получать деньги дольщиков напрямую. Средства должны зачисляться на специальный банковский счет, а финансирование строительства должно происходить за счет кредитов. Однако фактически переход на новое проектное финансирование отсрочен для большинства застройщиков. Правительство разрешило им достраивать дома по старым правилам, в случае если готовность объекта составляет не менее 30%, либо если уже продано не менее 10% площадей по договорам доверительного управления.

По данным ЦБ, для обеспечения строительства застройщики заключили уже 519 кредитных договоров на финансирование проектов (против 315 по состоянию на август) — на общую сумму в 640,9 млрд руб. (306,3 млрд руб.). Это, по оценке регулятора, практически соответствует уровню кредитования жилищного строительства до перехода на проектное финансирование. В общей сложности, как ранее сообщал ЦБ, застройщики подали более 2,7 тыс. заявок на получение кредитов.

Пока по новым правилам возводится лишь пятая часть от общего объема жилищного строительства — по данным ДОМ.РФ, речь идет о 23,1 млн кв. м жилья. Как сообщает ЦБ, некоторые объекты, строившиеся по новым правилам, уже завершены — около 900 счетов эскроу в 12 регионах «раскрыты» (деньги перечислены застройщику) в связи с вводом домов в эксплуатацию и передачей квартир покупателям. Большая же часть жилья (85,9 млн кв. м, или около 70%) достраивается по старым правилам — ожидается, что полный переход на проектное финансирование состоится только через два года. Оставшиеся 10% жилья девелоперы возводят за счет собственных средств (либо механизм их финансирования пока не определен).

Евгения Крючкова